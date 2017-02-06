مركز جابر الثقافي: حريق بسيط في الطبقة الخارجية لمبنى رقم 3 أثناء اعمال الصيانة وتمت السيطرة عليه

خلال السيطرة على الحريق

كتب بواسطة: %s عادل مرزوق الخياط المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:37 06/02/2017 حدث بتاريخ: 12:41 06/02/2017

تمكن رجال الاطفاء من السيطرة على حريق اندلع في الطبقة الخارجية لمبنى 3 بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي المطل على شاطئ الشويخ شب اثناء اعمال الصيانة محدثا كثافة هائلة من الدخان، الا ان الاضرار اقتصرت على الماديات فقط، وفور اندلاع النيران هرع رجال الإدارة العامة للاطفاء إلى موقع الحريق وتولوا عملية إخماده والسيطرة عليه.

بدوره اكد المدير العام بالإنابة للإدارة العامة للإطفاء اللواء خالد التركيت على اتمام السيطرة على الحريق الذي اندلع في "دار الأوبرا" بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، لافتاً الى عدم وقوع إصابات جراء الحريق.

وقال التركيت في تصريح له خلال تواجده في مكان الحادث، "تمت السيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم في سقف مكتب العاملين بدار الأوبرا خارج المبنى الرئيسي"، مشيراً الى ان "4 مراكز إطفاء تعاملت مع الحريق تحت إشراف المدير العام للإدارة العامة للإطفاء، وأنه لا يوجد إصابات".