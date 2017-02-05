الوزير الحمود يوقف أمين عام "الوطني للثقافة" عن العمل على خلفية الإستجواب المقدم له

الشيخ سلمان الحمود

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:39 05/02/2017 حدث بتاريخ: 14:48 05/02/2017

أصدر وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود قرارا وزاريا بصفته رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب يقضي بوقف ثلاثة أشهر عن العمل لثلاثة من كبار قيادي المجلس، وذلك على خلفية استجواب المقدم له، والذي تطرق فيه النائب د. وليد الطبطبائي لمحور أعمال المجلس الوطني للثقافة.

وشمل القرار الوزاري كل من: الامين العام للمجلس الوطني للثاقة والفنون والأداب علي اليوحة، والامين المساعد لقطاع الثقافة محمد العسعوسي وامين قطاع الفنون بدر الدويش.

الى ذلك اصدر الوزير الحمود قرارا اخرا بندب مدير مكتبة الكويت الوطنية كامل العبدالجليل للقيام بأعمال الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والثنون لمدة ثلاثة أشهر.

وطالبت القرارات كافة الجهات المختصة بالعمل على تنفيذها من تاريخ صدورها.