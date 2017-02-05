الوزير المطوع: الحكومة تقرر غدا موقفها من حضور جلسة طرح الثقة بالوزير الحمود

المهندس عبدالرحمن المطوع

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:13 05/02/2017 حدث بتاريخ: 14:13 05/02/2017

افتتح وزير الاشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع الجزء الثالث من تقاطعات طريق (جمال عبدالناصر) الذي يبلغ طوله أربعة كيلو مترات توصل بين منطقة غرناطة وطريق المطار من الجسور العلوية.

وقال الوزير المطوع في تصريح صحافي اليوم الأحد على هامش الافتتاح إن المشروع يحد من الاختناقات المرورية والازدحامات ويسهل الحركة على مرتادي الطريق مشيرا الى امكانية أن يتنقل مرتادو الطريق الى الاجزاء السفلية التي توصل بالمناطق.

ولفت إلى أن مشروع تطوير شارع (جمال عبدالناصر) يقوم على تحديث البنية التحية للعديد من الجهات الحكومية والتعليمية والصحية وغيرها الواقعة بالمناطق المحاذية للطريق.

وذكر أن هذا الافتتاح المرحلي الرئيسي بامتداد تسعة كيلومترات سيساهم في خدمة وتسهيل حركة الوصول والخروج من وإلى الجهات المذكورة من خلال الفصل بين المسارات المرورية المختلفة.

وبين أن المشروع يقوم على تحويل الشارع القائم الى طريق سريع متعدد الأدوار يمتد بطول إجمالي يصل إلى 15 كيلومترا بين دوار بوابة الجهراء (دوار الشيراتون) وحتى شرق منطقة غرناطة شمال العاصمة.

وأشار إلى أن المشروع يتألف من طريق رئيسي علوي بطول 8.6 كيلو متر على امتداد شارع (جمال عبدالناصر) يتخلله ثلاثة تقاطعات يتألف كل منها من طبقتين إلى ثلاث طبقات مع عشرة كيلومترات من منحدرات الدخول والخروج.

وردا على سؤال بشأن حضور الحكومة لجلسة طرح الثقة عن الوزير سلمان الحمود المقررة يوم 8 من الشهر الجاري، قال المطوع بأن الحكومة ستبحث غداً موضوع استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.

وأوضح المطوع بأن الحكومة ستقرر في اجتماعها غداً حضور جلسة طرح الثقة بالوزير الحمود أو عدم الحضور.