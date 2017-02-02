التحالف الوطني: الغاء مناقصة "الأنابيب النفطية" خطوة صحيحة لحماية القطاع النفطي من التدخلات السياسية

أمين عام التحالف الوطني بشار الصايغ

كتب بواسطة: %s بيان صحافي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:05 02/02/2017 حدث بتاريخ: 17:05 02/02/2017

أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ أن قرار المجلس الأعلى للبترول بإلغاء مناقصة الأنابيب النفطية يمثل الخطوة الصحيحة في حماية القطاع النفطي من التدخلات السياسية.

وقال الصايغ في تصريح صحفي اليوم أن مناقصة “الأنابيب النفطية” استخدمت فيها كل الوسائل غير المشروعة لترسيتها بالمخالفة للإجراءات القانونية السليمة وفق ما كشفه تقرير التحقيق الصادر من ديوان المحاسبة.

وأشاد الصايغ بما قام به “الأعلى للبترول” برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك بالأخذ بالرأي الفني والقانوني الذي شرحه القطاع النفطي في الإجتماع، مثمنا في الوقت ذاته بالدور الوطني الذي قام به رجال القطاع النفطي في التصدي لمحاولات التدخل في أعماله وتغليب المصلحة الوطنية على مصالح المتنفعين.

وتقدم الصايغ بالشكر لكل من ساهم وشارك من نواب حاليين وسابقين وأصحاب الرأي في التصدي لهذه القضية التي شغلت الرأي العام على مدار 25 شهرا، مشيدا في الوقت ذاته بدور النائب السابق أحمد القضيبي على كشفه القضية للرأي العام.