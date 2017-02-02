الصحة: انتهاء ازمة "الضمان الصحي" و دراسة جديدة لتبسيط الاجراءات على الوافدين

جانب من اللقاء

كتب بواسطة: %s بيان صحافي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:32 02/02/2017 حدث بتاريخ: 16:32 02/02/2017

اعلن الوكيل المساعد للشئون القانونية د.محمود العبدالهادي عن دراسة جديدة لتبسيط الاجراءات على الوافدين في معاملات "الضمان الصحي"، مشيرا الى ان هذه الدراسة ستسهل العمل، وتضمن عدم تكرار اي عراقيل مستقبلا.

جاء هذا في تصريح صحافي على هامش جولة تفقدية قام بها على جميع مراكز الضمان الصحي " - الجهراء- الفروانية - العاصمة- حولي - الاحمدي"، واجتماعات عقدها مع مدير ادارة التأمين الصحي عادل جمعة، و رئيس قسم مراكز التسجيل في ادارة التأمين الصحي نادر العجمي، وذلك بعد وصوله من المهمة الرسمية صبيحة اليوم "امس".

وذكر د.العبدالهادي بأنه تم الاستماع الى شرح مفصل من قبل مدير الادارة عادل جمعة عن ازمة الضمان الصحي خلال الايام الماضية، والالية التي تم العمل بها للتعامل مع تلك الازمة، شاكرا الجهود الجبارة التي قام بها جميع العاملين بمراكز الضمان الصحي لتذليل العراقيل امام المراجعين

واكد على انتهاء ازمة "الضمان الصحي"، لافتا الى ان العمل جاري دون اي عراقيل او معوقات، علما ان العمل يسري على الطريقة المعهودة وبنظام، قائلا : امور المراجعين بخير الان وبالطريق الصحيح، مشيدا بالجهود التي قام بها وزير الصحة د.جمال الحربي ووكيل الوزارة د.خالد السهلاوي الذي قام بدوره بعقد اجتماع مع الشركة المختصة لحل الازمة.

وشدد د.العبدالهادي على حرص الوزارة على كل مامن شأنه رفع مستوى الخدمة ورفع المعاناة عن الوافدين.