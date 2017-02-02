"الأعلى للبترول" يلغي مناقصة "الأنابيب النفطية" واشادة نيابية بالقرار

اجتماع مجلس الأعلى للبترول

كتب بواسطة: %s عادل مرزوق الخياط المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:45 02/02/2017 حدث بتاريخ: 17:14 02/02/2017

ترأس سمو الشيخ جابر رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم الاجتماع الثالث عشر والمئة (1/2017) للمجلس الأعلى للبترول.

وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول أعماله، فيما علمت "كويت نيوز" أن المجلس إتخذ قرارا بإلغاء مناقصة الأنابيب النفطية.

كما اعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق، أن المجلس الأعلى للبترول ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث تم اعتماد الموازنة المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2017/2018 .

وقال المرزوق أن المجلس اطلع على كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المؤرخ في 31 يناير 2017 بشأن مناقصة شركة نفط الكويت لتمديد خطوط أنابيب لتغذية مشروع مصفاة الزور باللقيم اللازم من النفط الخام والغاز الطبيعي. وقد بحث المجلس الأعلى للبترول كافة المعطيات المتعلقة بهذا الأمر وبعد الاستماع إلى وجهات نظر المعنيين في القطاع النفطي والبدائل المتاحة في هذا الخصوص، فقد قرر المجلس الأعلى للبترول بالإجماع إلغاء المناقصة.

واشار الى اطلاع المجلس الأعلى للبترول على خطة القطاع النفطي لتزويد مصفاة الزور باللقيم اللازم لتشغيلها في الوقت المحدد لها دون تأخير، المتمثلة في استغلال خطوط الأنابيب الموجودة حاليا بين مصفاة الأحمدي ومحطة الزور الجنوبية لتزويد مصفاة الزور باللقيم لحين إنجاز مشروع خطوط أنابيب تغذية المصفاة.

وتعقيبا على القرار اشاد النائب راكان النصف بقرار المجلس الأعلى للبترول بإلغاء مناقصة الأنابيب النفطية، مشيرا الى أن القرار جنب الحكومة أزمة سياسية وأنقذ المال العام من إعتداء واضح تورطت فيه أجهزة حكومية.

وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن موقف “الأعلى للبترول” ورئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يحسب لهما في التصدي لهذه الحالة من الفساد الإداري والمالي، داعيا في الوقت ذاته الى تفعيل ما جاء في ديوان المحاسبة من ملاحظات ومحاسبة المخطئين.

الى ذلك أعتبر النائب السابق احمد القضيبي ما قام به "الأعلى للبترول" هو القرار السليم والذي حافظ على المال العام من عبث الأجهزة الحكومية.

وقال القضيبي ان احد الوزراء اكد له ان المجلس الاعلى للبترول اتحذ قرارا بإلغاء مناقصة الأنابيب النفطية والتي اثرتها وتابعتها منذ كنت نائبا في مجلس 2013.

من جانبه ثمن النائب خليل الصالح قرار المجلس الأعلى للبترول بإلغاء مناقصة الأنابيب النفطية وإعادة طرحها مجددا، مؤكدا على ان هذا القرار صائب ويجب تفعيل ملاحظات الجهات الرقابية وفي مقدمتها ديوان المحاسبة بشأن المناقصة".

وأوضح الصالح " إن المصلحة الوطنية يجب أن تبقى فوق كل الاعتبارات".