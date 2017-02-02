التخطيط: 35 مشروعا بكلفة 21.4 مليار دينار في خطة التنمية السنوية 2016\2017

جانب من المؤتمر الصحافي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:06 02/02/2017 حدث بتاريخ: 14:14 02/02/2017

اظهر تقرير المتابعة عن الأشهر التسع الأولى من الخطة السنوية 2016/2017، وهي السنة الثانية من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2015/2016-2019/2020، العديد من النتائج المتعلقة بنسب الإنجاز و المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة، خاصة الاستراتيجية منها، والتي تؤثر بشكل كبير على مكانة دولة الكويت في المؤشرات الدولية.

واعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في مؤتمر صحفي حضره الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي ومدير ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض ان تقرير المتابعة الثالث للخطة السنوية الحالية 2016\2017 اشتمل على خمس فصول، يسبقها ملخص تنفيذي يعرض لأهم ما يحتويه، ثم عرضت الفصول الثلاث الأولى نتائج متابعة المجالات التنموية الثلاث على التوالي، التنمية البشرية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الإدارية، ثم الفصل الرابع للوضع التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية، ثم الفصل الخامسة لتطور مستويات الإنجاز والإنفاق على مشروعات خطتي 2015/2016، 2016/2017، وينتهي التقرير بعرض لأهم التوصيات وفق نتائج متابعة الربع الثالث من السنة المالية.

وكشف الدكتور مهدي ان اجمالي مشروعات الخطة بلغ 282مشروع بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 3 مليار انفق منها مانسبته 48.6% بارتفاع في نسبة الانفاق على المشروعات التنموية بنسبة 13.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

واشار الى ان اجمالي المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية السنوية 2016\2017 بلغ 35 مشروعا بتكلفة اجمالية تبلغ حوالي 21.4 مليار دينار على مدى سنوات الخطة منه 2.2 مليار تكلفة السنة الحالية 2016/2017 وموزعة على 4 مشروعات استراتيجية تتعلق بالمجال الصحي بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ مليار دينار و11 مشروع للتعليم العالي بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 2.7 مليار دينار و 9 مشروعات تتعلق بركيزة الاقتصاد المستدام بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 11.4مليار دينار و 8 مشروعات تتعلق بالبنية التحتية بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 5.7 مليار دينار و 3 مشروعات بيئية بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 616 مليون دينار .

واوضح الدكتور مهدي ان نتائج التقرير المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية اشتملت على 188 مشروعا تنمويا بتكلفة تبلغ 877مليون دينار منها 6 مشروعات تتعلق بالتركيبة السكانية وسوق العمل بتكلفة تبلغ 463 الف دينار و8 مشروعات للتنمية العمرانية بتكلفة 404 مليون دينار و24 مشروع صحيا بتكلفة 162 مليون دينار و49مشروع للتعليم والتدريب بتكلفة 250 مليون دينار و28 مشروع للامن والعدالة بتكلفة 37 مليون دينار و24 مشروع للرعاية والتنمية الاجتماعية بتكلفة 848 الف دينار و21 مشروع لرعاية وتمكين المراة والشباب بتكلفة 8 ملايين دينار و15 مشروع للبيئة بتكلفة 3 ملايين و760 الف دينار و13 مشروع في مجالات الثقافة والفن والاعلام بتكلفة تقارب 10 ملايين دينار.

وذكر الدكتور مهدي ان اجمالي المشاريع التنموية في مجال التنمية الاقتصادية بلغ 77 مشروعا بتكلفة بلغت 2 مليار و100 مليون دينار منها 37 مشروع في مجال تنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص بتكلفة مليار و700 مليون دينار و31 مشروع تتعلق بتطوير البنية التحتية بتكلفة تبلغ 400 مليون دينار و9 مشروعات تتعلق بالمالية العامة بقيمة 5 ملايين و400 الف دينار مشيرا الى ان اجمالي المشاريع المتعلقة بالتنمية الإدارية بلغ 17 مشروع منها 6مشاريع تتعلق بالإدارة الحكومية ومكافحة الفساد والتخطيط وصنع السياسات العامة بتكلفة بلغت مليون و570 الف دينار و11 مشروع تتعلق بالاحصاء والمعلومات بقيمة 5 ملايين و700 الف دينار .

وحول معوقات تنفيذ المشروعات وفق تقرير المتابعة الثالث كشف الدكتور مهدي انها بلغت 594 معوق تم التغلب على 48% منها واغلب تلك المعوقات إدارية بنسبة 27% ورقابية بنسبة 23 %.



وبدوره تحدث الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي عن الهدف من المؤتمر الصحفي مشيرا الى انه يهدف الى استعراض نتائج تقرير المتابعة عن الربع الثالث لخطة التنمية للسنة الحالية 2016/2017

وكشف الرفاعي عن اعتماد التقرير من قبل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومن مجلس الوزراء مشيرا الى انه تم احالة التقرير الى مجلس الامة اليوم الخميس لمناقشته من قبل نواب مجلس الامة.

واكد الرفاعي ان الزيارات الميدانية لمواقع المشاريع التنموية في الفترة الاخيرة شملت عددا من المشاريع الكبرى مشيرا الى ان هذه الزيارات تتم بهدف متابعة تنفيذ مشاريع الخطة وساعدت مثيرا في زيادة نسبة انجاز المشاريع ومن ثم رفع مسبة انجاز خطة التنمية.