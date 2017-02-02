الأرصاد: استمرار الأجواء الباردة ونحذر من مغبة تكون الصقيع واضطراب الملاحة البحرية وإثارة الغبار

الارصاد الجوية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:51 02/02/2017 حدث بتاريخ: 13:51 02/02/2017

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار تأثر البلاد بالأجواء شديدة البرودة التي بدأت اليوم الخميس إلى عطلة نهاية الأسبوع.

وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تقع حاليا تحت تأثير امتداد المرتفع السيبيري مصحوبا بكتلة هوائية باردة وجافة.

وأضاف البلوشي أن هذه الموجة الباردة يكون معها الطقس باردا خلال ساعات النهار وشديد البرودة أثناء الليل حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذه الموجة ما بين 10 و 12 درجة مئوية في حين تنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على بعض المناطق لاسيما الصحراوية.

وحذر من مغبة تكون الصقيع على المزروعات ومن نشاط الرياح الشمالية الغربية على فترات والتي تزيد بدورها من الغحساس ببرودة الطقس إضافة إلى ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية وإثارة الغبار في بعض المناطق المكشوفة.

وتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة مساء اليوم والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة خصوصا على المناطق الساحلية وتتراوح سرعتها بين 20 و 55 كيلومترا في الساعة.

وأشار إلى أن الحرارة الصغرى تتراوح بين 2 و 3 درجات مئوية مما يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات فيما يكون البحر معتدلا بصفة عامة الى مضطرب ويتراوح ارتفاع الموج بين أربع وسبع أقدام.

وأفاد البلوشي بأن الطقس البارد سيستمر نهار غد الجمعة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط في المناطق الساحلية وتتراوح سرعتها بين 20 و 45 كيلو مترا في الساعة فيما تتراوح درجة الحرارة العظمى المتوقعة بين 11 و 13 درجة مئوية.

ولفت الى أن الطقس سيكون مساء غد شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في المناطق الساحلية وتتراوح سرعتها بين 12 و 40 كيلومترا في الساعة.

وبين أن الحرارة الصغرى ستتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين مما يؤدي إلى تكون الصقيع على المزروعات في حين يكون البحر معتدلا بصفة عامة إلى عالي الموج الذي يترواح ارتفاعه بين ثلاث و ست أقدام.

وتوقع البلوشي أن الطقس باردا نسبيا نهار السبت المقبل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 12 و 35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى بين 15 و 17 درجة مئوية.

وأضاف أن الطقس شديد البرودة سيستمر مساء السبت وتكون الرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و 28 كيلو مترا في الساعة.

وأوضح أن درجة الحرارة الصغرى ستتراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية في حين يكون البحر بصفة عامة خفيفا الى معتدل الموج الذي يتراوح ارتفاعه من قدم الى ثلاث أقدام.