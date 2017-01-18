هيئة العمل: اتخاذ الإجراءات المعتمدة بشأن إضراب عمال المصفاة واستدعاء صاحب العمل

الإضراب العمالي في المصفاة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:41 18/01/2017 حدث بتاريخ: 14:41 18/01/2017

اعلن المدير العام للهيئة العامه للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح أن تم وقف ملف صاحب العمل الذي اضراب عماله شركته في مصفاة الوقود البيئي، لحين التأكد من إلتزامه بحقوق العمالة المضربة.

وأوضح المطوطح بعد إطلاع الهيئة العامة والقوى العاملة على ما ورد في وسائل التواصل الإجتماعي بشأن الإضراب في مصفاة الوقود البيئي، انتقل على الفور مفتشي إدارة تفتيش العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة وتم اتخاذ الإجراءات المعتمدة بشأن الإضرابات والإطلاع على أسبابه.

وبين المطوطح بأن الهيئة عملت على إيقاف ملف صاحب العمل، وإستدعاء صاحب العمل، وتحرير إخطار بتلافي مخالفة لحين اثبات صاحب العمل إلتزامه بمواد قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذه له .



وأكد المطوطح بأن الهيئة تتعامل مع كافة الإضرابات العمالية بشفافية كما تسعى لتحقيق العدالة القانونية من خلال متابعة إلتزام أصحاب العمل بكافة واجباتهم المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذه له .