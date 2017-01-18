الداخلية: تعليق إصدار جواز السفر القديم اعتبارا من الغد وحتى الاحد لإجراء تجربة اصدار الحديث

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر الامني المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:14 18/01/2017 حدث بتاريخ: 13:14 18/01/2017

صدر قطاع الجنسية والجوازات قراراً بإيقاف إصدار الجواز القديم خلال الفترة من الخميس الموافق 19/1/2017، وحتى مساء يوم السبت الموافق 21/1/2017، كإصدار فقط من الجهات المختصة، وكذلك وقف استقبال طلبات تجديد الجوازات فقط يوم الخميس الموافق 19/1/2017.

وذلك نظراً لقيام الإدارة العامة لنظم المعلومات بإجراء الاختبارات الأولية لعملية إصدار جواز السفر الالكتروني لدولة الكويت مما يتطلب إيقاف إصدار الجواز القديم مؤقتاً خلال فترة الاختبارات، وذلك في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، والإدارة العامة لمراكز الخدمة، ووزارة الخارجية الكويتية.. على أن يعود الإصدار بنظام الجواز القديم صباح يوم الأحد الموافق 22/1/2017.

وأوضحت الإدارة أن إيقاف عملية إصدار الجواز القديم خلال الفترة المذكورة لن تؤثر إطلاقاً بعملية الدخول والخروج للمسافرين من المواطنين خلال تلك الفترة حيث أن الأمر يتعلق فقط بعملية إصدار الجواز في تلك الإدارات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجواز الجديد صمم وفق أعلى المعايير الأمنية والفنية العالمية وتم تزويده بشريحة ذكية مطابقة للشريحة المستخدمة في الجوزات المعتمدة دولياً، وذلك لتحقيق أعلى المعايير الأمنية لحماية جواز السفر.