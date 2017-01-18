الصحة: 22 حالة ولادة لنساء متقاعدات استفادوا من تأمين "عافية" خلال 3 شهور

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:53 18/01/2017 حدث بتاريخ: 11:58 18/01/2017

اعلن مدير مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين "عافية" بوزارة الصحة الدكتور عدنان الرشيد عن 22 حالة ولادة من نساء متقاعدات في مستشفيات القطاع الخاص عن طريق المشروع خلال 3 شهور منذ انطلاقه.

وذكر د.الرشيد في تصريح صحافي بأن عدد حالات الدخول الى مستشفيات ومراكز القطاع الاهلي من المستفيدين لمشروع "عافية" منذ انطلاق المشروع حتى الان بلغ 4441 حالة، اما عدد العمليات الجراحية التي اجريت للمستفيدين من المشروع فبلغ 1727 حالة، علما انه تم اجراء 8750 رنين مغناطيسي واشعة مقطعية، علاوة على 2651 منظار خلال 3 شهور منذ انطلاق المشروع.

واكد د.الرشيد على وجود رقابة مشددة على الية عمل تقديم الخدمة للمستفيدين من مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين "عافية" في مستشفيات ومراكز القطاع الاهلي الطبية.

ونوه الى ان الجولات التفتيشية مستمرة على مشروع التأمين الصحي للمتقاعدين "عافية" على مستشفيات ومراكز القطاع الخاص الطبية للاطلاع على سير وآلية تقديم الخدمة للمتقاعدين، وهي ضمن البرتوكولات المعمول بها بهذا المشروع، لافتا الى وجود "شبكة الكترونية" تضم جميع المستحقين لبطاقات "عافية" مربوطة مع وزارة الصحة لمراقبة الية تقديم الخدمة للمتقاعدين.

وعن ضم فئات جديدة لمشروع "عافية"، قال د.الرشيد: لا زالت وزارة الصحة تدرس ادراج "ربات البيوت" ضمن المشروع، علما بأن هذه الدراسة سارية على قدم وساق، وسيتم البت فيها لاحقا.