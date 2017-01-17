السكنية: عملية التوزيع لقسائم منطقة المطلاع ستنتهي بالكامل العام المقبل

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:27 17/01/2017 حدث بتاريخ: 15:27 17/01/2017

أعلن نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الهداب أن عملية التوزيع لقسائم منطقة المطلاع ستنتهي بالكامل العام المقبل، مشيراً إلى أن فترة التخصيص السابقة والمدة الطويلة في حصول المواطن على سكن قد انتهت إلى غير رجعة.

وقال الهداب بأنه تم الانتهاء من توزيع أكثر من 70 في المئة من القسائم الحكومية للمواطنين في مدينة جنوب المطلاع للسنة المالية 2017/2016.

وأضاف بأن عدد القسائم التي تم توزيعها وصلت إلى 8751 قسيمة من أصل 11341 والمتبقي 2590 قسيمة للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية التي وردت أولوياتهم على مشروع جنوب المطلاع الإسكاني حتى تاريخ أمس حيث إن تاريخ التخصيص على المنطقة 2013/6/30.

وطلب الهداب في تصريح له "الدستور" من المواطنين ضرورة التقيد بالمواعيد عند التخصيص حتى يتم الفصل في تنفيذ وتوزيع طلباتهم والاحتياط.

من ناحية أخرى كشفت مديرة إدارة الطلبات والبحوث فاطمة النقي عن أن عدد الطلبات الإسكانية المقدمة للمؤسسة وصلت تقريباً إلى 100018 طلباً.

وأضافت النقي أن هناك 3119 مواطناً لم يقوموا بتحديث بياناتهم مطالبة بضرورة تحديث بياناتهم في حالة وجود أي تغيير علي الحاله الاجتماعية لهم.