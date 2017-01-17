الوزيرة الصبيح: ترحيل الوافدين لن يكون بشكل فوري مراعاة لسوق العمل وفرص المواطنين في القطاعين

جانب من حفل تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:21 17/01/2017 حدث بتاريخ: 14:21 17/01/2017

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون قديم ويحتاج الى اعادة النظر فيه كاشفة في هذا الصدد عن تشكيل لجنة من ديوان الخدمة المدنية واخصائيين في الهياكل التنظيمية ومن العاملين في وزارة الشؤون لدراسة الاحتياجات وكيفية تقديم الخدمات وفق افضل السبل خصوصا بعد فصل قطاع العمل وتحويله الى هيئة ونقل تبعية ادارات المعاقين الى هيئة الاعاقة .

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلت به الوزيرة الصبيح على هامش رعايتها حفل تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم الكبرى لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري والوكلاء المساعدين وجمع من النزلاء والعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية .

واشارت الى ان اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات على الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون لازالت مستمرة في عملها متوقعة ان ترفع اللجنة تقريرها الذي سيتضمن الاسس الفنية التي سيتم وفقها تقليص او دمج او الغاء وحدات تنظيمية في الوزارة على اسس علمية مؤكدة ان الوزارة لن تبخس حق اي موظف جراء تعديل الهيكل التنظيمي سواء من حيث الوظائف الاشرافية او الحق في الترقي



وحول التعديلات على قانون الاعاقة كشفت الصبيح عن قرب الانتهاء من اجراء التعديلات واعتمادها تمهيدا لرفعها الى الفتوى والتشريع ثم الى اللجنة القانونية ثم الى مجلس الامة مشيرة الى ان التعديلات تخض الى المراجعة وتهدف الى تقديم خدمات مباشرة الى المعاق نفسه والربط مع الجهات وتقديم الخدمات الحقيقية للمستحقين .

وردا على سؤال حول حقيقة ترحيل الوافدين من الكويت قالت الوزيرة الصبيح هناك لجنة عليا مشكلة لدراسة تعديل التركيبة السكانية في الكويت ووضع قرارات تساعد في ذلك مشيرة الى ان العلاج لن يكون بشكل فوري انما سيكون على سنوات وذلك مراعاة لتركيبة سوق العمل والفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين في القطاع الحكومي وكذلك في القطاع الخاص وهو الامر الذي يحتاج الى آليات محددة حتى نصل الى الاعداد المطلوبة وماضون في وضع الحلول المناسبة لتعديل التركيبة السكانية بما لا يخل في سير سوق العمل



وحول تكريم الفائزين في المسابقة اعربت الوزيرة الصبيح عن سعادتها للمشاركة في هذا الحفل مع كوكبة من نزلاء دور الرعاية الاجتماعية من مختلف الادارات مشيدة في هذا الصدد بجهود ادارة التوعية والارشاد المنظمة لمسابقة حفظ القرآن التي فاز فيها عدد من ذوي الاعاقة والمسنين والاطفال وغيرهم من الفئات الاخرى متمنية الاستمرار في اقامة مثل هذه الانشطة التي تهدف الى دمج هذه الفئات في المجتمع .