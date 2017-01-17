الصندوق الكويتي: قرض بقيمة 27 مليون دولار الى جورجيا لتمويل مشروع طريق

جانب من توقيع الاتفاقية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:50 17/01/2017 حدث بتاريخ: 13:52 17/01/2017

تم اليوم في العاصمة تبليسي التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية جورجيا والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره ثمانية ملايين دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 27 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع طريق باتومي - أخلتسيخة (مقطع خولو - غودردزي)، ويجدر بالذكر بأن الصندوق يعتمد كليةً على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية.

وقد وقع على إتفاقية القرض، نيابة عن جمهورية جورجيا، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ديميتري كومسيشفيلي، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، نائب المدير العام هشام إبراهيم الوقيان، وقد شهد حفل التوقيع المدير الإقليمي لدول وسط آسيا وأوروبا في الصندوق يوسف البدر.

يهدف المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جورجيا بشكل عام، وفي المناطق الجبلية المحيطة بالطريق بشكل خاص، وذلك من خلال تسهيل وصول سكان تلك المناطق إلى أماكن العمل والخدمات الاجتماعية، وتسهيل نقل منتجاتها إلى الأسواق، وتسهيل الوصول إلى الأماكن السياحية، وزيادة حركة النقل العابر، وتخفيف الضغط على الطرق البديلة، بالإضافة إلى منافع أخرى تتمثل في رفع كفاءة حركة المركبات على الطريق وبتكلفة نقل اقتصادية للركاب والبضائع وتحسين مستوى السلامة المرورية في معظم الأحوال الجوية.

يتكون المشروع من أعمال مدنية لإعادة تشييد وتأهيل مسار مقطع الطريق وتغطيته بالخرسانة الإسفلتية وفقاً للمواصفات القياسية، وذلك بطول يبلغ حوالي 29 كيلومتر، وبعرض 7.5 متر وأكتاف جانبية بعرض 1-2 متر، مع توفير مستلزمات السلامة المرورية.

وتشمل الأعمال بناء مصارف وعبارات خرسانية لتصريف مياه الأمطار والثلوج، وإعادة بناء أربعة جسور، بالإضافة إلى بناء جدران إستنادية في مواقع مختلفة لتدعيم مسار الطريق وذلك بطول اجمالي يبلغ حوالي 14 كيلومتر، ويشتمل المشروع على توفير الخدمات الاستشارية لمراجعة التصاميم التفصيلية وتضمين معايير السلامة المرورية والإشراف على التنفيذ، كما يشتمل على دعم مؤسسي لتوفير خبير هندسي متفرغ لإدارة تنفيذ المشروع.

وبتوقيع اتفاقية هذا القرض، فإنه يكون القرض الثالث الذي يقدمه الصندوق لجمهورية جورجيا، لتمويل مشروعات في قطاع النقل، وذلك بقروض تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 17.3 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 59 مليون دولار أمريكي).