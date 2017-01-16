الصحة: اعادة النظر في تسعير 450 صنف دوائي

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:56 16/01/2017 حدث بتاريخ: 16:57 16/01/2017

قال الوكيل المساعد لقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة د.عمر السيد عمر ان اجتماع اللجنة الخليجية لتسعير الادوية رقم 30 يتضمن اعادة النظر في مايقرب من 450 صنف دوائي للمرة الاولى، كما سيتم فيه اعادة النظر في اسعار بعض الادوية الجديدة والمبتكرة.

وقال عمر على هامش الاجتماع ان اسعار ادوية السرطان لن يتم زيادتها، خاصة ان هناك اسعار موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبناء على قرار من قيادات الدول الخليجية في عام 2006، مشيرا الى ان هناك نسب ربحية في كل دولة يتم وضعها بحسب ظروفها، وهي للتاجر او الوكيل والصيدلي وتخضع لرقابة الجهات المختصة فيها، موضحا ان ميزانية الادوية بوزارة الصحة لاتقل عن 250 مليون دينار سنويا.

واضاف عمر ان اللجنة الخليجية لتسعير الادوية تعمل على خفض الاسعار بشكل عام ووصولها بسلاسة الى المستهلك، مبينا ان ظاهرة الادوية المزورة والمشغوشة عالمية، الا ان اجتماعات اللجنة تعمل على مكافحتها من خلال توحيد التسعيرة خليجيا وضمان توفير الدواء الفعال ورخيص الثمن والمسجل والمراقب للمريض، حيث انها تخضع للرقابة في دول المجلس.

ونوه عمر ان الوزارة تعمل على تغليظ العقوبات بحق بائعي الادوية غير المرخصة عبر الاعلانات، حيث بادرت وزارة الصحة الى اصدار قانون رقم 38 / 2002 بشأن ملاحقة هؤلاء، لافتا الى ان العقوبة الحالية تنص على دفع 1000 دينار او سجن 6 شهور لاتتواءم وحجم الجريمة، فالادوية غير المرخصة تؤدي الى مضاعفات خطيرة وحدوث حالات وفيات احيانا.

وأشاد عمر بدعم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي الدائم لاستمرار اجتماعات لجان تسعير الأدوية الخليجي، كأحد الأولويات الرئيسية بالبرامج الخليجية الصحية المشتركة الذي اسهم وبشكل فعال في مساعدة اللجنة نحو تطبيق القرارات التي أصدرها وزراء الصحة، مبينا انها تؤكد على أهمية تنفيذ البرامج الخليجية المستمرة في مجال تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية،من خلال إلزام جميع شركات ومصانع الأدوية بتصدير سعر دواء موحد لجميع دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

ولفت عمر الى ان نظام العمل في مكتب تسعير الأدوية يعتبر متوافق مع توصيات لجنة تسعير الدواء الخليجية، الذي أدى بدوره إلى إيجاد نظام تسعير موحد للجهات الرقابية المعنية في الدول الخليجية، سيما بعد اعتماد تسجيل الدواء من قبل الجهات الرقابية للأدوية بدول مجلس التعاون، طبقاً للمعايير الخليجية والعالمية للتصنيع الصيدلاني الجيد للدواء.

وشدد عمر على اهمية اجتماعات لجان تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بشكل دائم ومستمر، علاوة على الدور الهام لعمل مكتب تسعير الأدوية التابع لقسم التسجيل المركزي للأدوية في مجلس الصحة، خاصة في تطبيق الإقتراحات من دول الأعضاء والقرارات الخليجية الموحدة، موضحا انها سهلت لغة التواصل بين دول الخليج في مجال تحديد واعتماد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الجديدة المقدمة للتسجيل خليجيا، وهو ما يدعم موقف الدول الأعضاء عند مفاوضة الشركات ومصانع الأدوية لدى تسعير أدويتهم.

واشار عمر الى أن تطبيق قواعد التسعيرة المقررة من المجلس الوزاري بحسب القرار رقم (9) للمؤتمر الثاني والسبعون عام 2012 م لمجلس التعاون الخليجي، سهل على أقسام تسعير الأدوية تطبيق توصيات لجنة تسعير الأدوية الموحدة، مبينا ان أعمال اللجنة في هذا الإجتماع تتضمن مناقشة السياسات الخاصة باللجنة لعام 2017، ودراسة تسعير المستحضرات المبتكرة المقدمة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وعددها 83 مستحضر.

وكشف عمر انه سيتم استكمال دراسة جميع المستحضرات المحتوية على مادة ( Paracetamol ) وتبلغ 141 مستحضر، فضلا عن مناقشة ودراسة وتسعير المستحضرات الجنيسة للمجموعة الأولى ( Cardiovascular ) والبالغة 420 مستحضر، اضافة الى دراسة وصياغة توصية الهيئة التنفيذية في اجتماعها ( 84 ) والخاص بإعادة آلية تسعير المستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن، و مناقشة ما تم بخصوص تسعير المستحضرات المعلقة وعددها 25 مستحضر، والاعتراضات المقدمة من 19 شركة.

ومن جانبه قال نائب المدير العام لمجلس وزراء الصحة الخليجي د.هاجد محمد أن اللجنة تعمل على مراقبة اسعار الادوية، خاصة المرتفعة منها، بهدف الحصول على اسعار اقل وبكلفة قليلة على المريض، علاوة على رصد اي تفاوت بالاسعار بين دول مجلس التعاون الخليجي، حتى لايكون هناك تباين يؤثر في عملية وصول الدواء للمتلقي.

واضاف هاجد ان توحيد اسعار الادوية يشتمل الحديثة منها، سيما ادوية التهاب الكبد والسرطان التي فيها نوع من التباين بين الدول الاعضاء، مشيرا الى نجاح اللجنة في خفض اسعار انواع متفرقة منها على فترات سابقة.