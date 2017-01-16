الأوقاف: لا صحة لما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعيينات جديدة لمستشارين

احمد القراوي

كتب بواسطة: %s بيان صحافي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:23 16/01/2017 حدث بتاريخ: 10:23 16/01/2017

أكد مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية احمد القراوي ان ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعيينات جديدة لمستشارين في وزارة الأوقاف عار عن الصحة.

وقال القراوي في تصريح صحافي أن حقيقة تعيينات مستشارين جدد في وزارة الأوقاف غير صحيح بل تم تعيين مستشارين من جنسية عربية منذ ما يقارب العامين وتم تعينهم بموافقة ديوان الخدمة المدنية وبالرواتب التي حددتها لوائح الديوان التي وضعت سلما خاصا لرواتب غير الكويتيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية من المنتدبين من النيابات الادارية وهيئة قضايا الدولة في الدول العربية.

وأضاف القراوي بناء على موافقات الديوان للتعيينات والرواتب فإن ما قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إجراء صحيح لا لبس فيه لأنها اتبعت الأطر القانونية الصادرة في لوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية سواء كان في التعيين أو تحديد الرواتب.

واوضح القراوي أما في ما يتعلق بتعديل مسميات عدد من العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فهذا الأمر يتم وفق ضوابط وشروط ديوان الخدمة المدنية فمن تنطبق عليه الشروط يتم ترقيته فالوزارة لم تأتي بأي إجراء جديد بل هي حريصة على تطبيق القانون واللوائح المحددة من ديوان الخدمة المدنية وإعطاء كل ذي حق حقه.