الداخلية: ضبط "الطالب المقنع" الذي أشعل النار في غرفة مدير مدرسة ثانوية في بيان

الطالب المتهم بحرق غرفة مدير المدرسة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:07 13/01/2017 حدث بتاريخ: 15:10 13/01/2017

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مديرية امن محافظة حولي والإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكن مخفر بيان ورجال إدارة المباحث هناك من ضبط متهم كويتي الجنسية من مواليد 2001 بإشعال النار عن عمد في غرفة مدير مدرسة فرحان الخالد بنين وغرفة السكرتارية بها فجر اليوم الجمعة 13/1/ 2017 ومتلبسا بأدوات الجريمة.

وأوضحت الإدارة في بيان لها اليوم أن الحريق لم يسفر عن إصابة أحد ولكنه أدى إلى حدوث أضرار مادية، مضيفة انه تم تسجيل قضية حريق عمد رقم 2/2017 جنايات بيان، وتم إحالة المتهم وأدوات الجريمة إلى جهة الاختصاص.

واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني بأن أعين رجال الأمن لا يمكن أن تغفل عن مثل هذه الجرائم وانهم قادرون على تعقب المجرمين حفاظا على امن الوطن وأمان مواطنيه وسلامة ممتلكاته.