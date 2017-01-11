"شؤون القصر" ترد على "الأشغال": الوزارة اعتذرت عن تسليمنا المبنى لحين الانتهاء من تأثيثه
قال نائب المدير العام بالهيئة العامة لشؤون القصر المهندس حمد البرجس أن وزارة الأشغال سبق وان ابلغت الهيئة رسميا بتعذر الانتقال للمبنى الجديد والانتفاع به.
واضاف البرجس في تصريح له ردا على تصريحات وزارة الاشغال بشأن انتهاء البمنى منذ مارس 2015 وعدم استغلال الهيئة له، ان الوزارة تقدمت رسميا بتعذر الانتقال للمبنى الجديد وذلك بكتبها المؤرخة في 8 يونيو 2016 و 17 يوليو 2016 وأنها ستقوم بتسليم الهيئة كامل المبنى بعد الانتهاء من إنجاز أعمال التاثيث الداخلي.
واعرب البرجس عن امل الهيئة من وزارة الأشغال للعمل على تسليمها المبنى للانتفاع وإنهاء اعمال التاثيث للمبنى الجديد للتمكن من خدمة المشمولين برعايتها.