الداخلية: إنخفاض عدد قضايا المخدرات بنسبة 50% خلال 2016

توقيع وثيقة المشروع الوطني لسياسة وادارة الوقاية من تعاطي المخدرات

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:03 11/01/2017 حدث بتاريخ: 15:04 11/01/2017

وقعت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صباح اليوم مع وزارة الداخلية وثيقة المشروع الوطني لسياسة وادارة الوقاية من تعاطي المخدرات بحضور الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي والوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي في وزارة الداخلية اللواء عبد الحميد العوضي والامين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري ومدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالانابة العقيد وليد الدريعي والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي زينب بنجلون .

وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في كلمة خلال حفل توقيع الوثيقة ان هذا المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية التي تصب في نطاق احد ركائز خطة التنمية وهي ركيزة رأس المال البشري بهدف حماية العنصر البشري في دولة الكويت من خطر تعاطي المخدرات او الاتجار بها .

وأضاف ان هذا المشروع سيكون من ضمن الاطار لبرنامج المشروع الوطني لدولة الكويت والذي يتكون من وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من المواد المخدرة ومن تعاطيها بالاضافة الى تعزيز الخدمات المؤسسية والقدرات البشرية وانجاز الخخدمات والتدخلات المحددة الهدف وتعزيز التوعية على الصعيد الوطني والتواصل مع الافراد والاسر للتوعية من مخاطر تعاطي المخدرات وتحسين المعرفة المتعمقة بهذه المفاهيم .

وبدوره اعرب الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي في وزارة الداخلية اللواء عبد الحميد العوضي عن سعادته لتوقيع وثيقة المشروع الوطني لسياسة وادارة الوقاية من تعاطي المخدرات مشيرا الى ان هدفنا الاساسي في قطاع مكافحة المخدرات هو خفض الطلب على المخدرات والحد من اعداد المتعاطين في البلاد مؤكدا استعداده لتنفيذ مشروع الوقاية من المخدرات بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والبرنامج الانمائي للامم المتحدة .

وكشف اللواء العوضي عن تحقيق وزارة الداخلية انجاز كبير لم يحدث في تاريخ الكويت خلال عام 2016 يتمثل في خفض قضايا المخدرات بنسبة 50% وكذلك خفض الطلب على التعاطي والاتجار والوفيات فضلا عن ضبط اكثر من 30 مليون حبة مخدرات واحباط الكثير من عمليات التهريب معربا عن امله في زيادة التوعية بالنسبة للمواطنين والمقيمين في البلاد للوقاية من مخاطر تعاطي المخدرات والاتجار بها .

وبدورها اعربت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي زينب بنجلون عن سعادتها للمشاركة في حفل توقيع وثيقة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات مشيرة الى ان التحضير لهذا المشروع بدأ منذ فترة طويلة ليكون من ضمن الاولويات من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية .