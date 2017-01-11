التجارة: ضبط مخزن يتلاعب في تاريخ صلاحية الارز المصري وأخر يمدد صلاحية الفواكه المجففة

الارز المصري المعد للبيع

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:26 11/01/2017 حدث بتاريخ: 14:26 11/01/2017

اعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من احباط مخزن بمنطقة الشويخ الصناعية كان يقوم بالتلاعب في تواريخ صلاحية ٤٧ طنا تقريبا من الأرز المصري المنشأ وذلك من خلال تمديد تاريخ الصلاحية سنة مقارنة بالفترة الحقيقية للمنتج.

واضافت الوزارة في بيان صحفي ان المخزن كان قد جهز المنتج تمهيدا لطرحه في الاسواق المحلية، لافتة الى ان فريق الرقابة التجارية تمكن ايضا من ضبط معرض اخر للمواد الغذائية بمنطقة الشويخ الصناعية قام بتمديد فترة صلاحية الفواكة المجففة المعروضة للبيع داخل المعرض لمدة 8 شهور إضافية مقارنة بالفترة الحقيقية للمنتج.

واشارت الوزارة الى ان المعرض كان يقوم بالغش في بلد منشأ الفواكة المجففة، وتم التحفظ علي الادوات المستخدمة في عملية الغش في تمديد الصلاحية.

وياتي ذلك من خلال توجيهات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لقطاع الرقابه بتكثيف الجولات التفتيشه علي الاسواق وخصوصا محلات المواد الغذائية.