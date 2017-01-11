التجارة: ضبط مخزن يتلاعب في تاريخ صلاحية الارز المصري وأخر يمدد صلاحية الفواكه المجففة
اعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من احباط مخزن بمنطقة الشويخ الصناعية كان يقوم بالتلاعب في تواريخ صلاحية ٤٧ طنا تقريبا من الأرز المصري المنشأ وذلك من خلال تمديد تاريخ الصلاحية سنة مقارنة بالفترة الحقيقية للمنتج.
واضافت الوزارة في بيان صحفي ان المخزن كان قد جهز المنتج تمهيدا لطرحه في الاسواق المحلية، لافتة الى ان فريق الرقابة التجارية تمكن ايضا من ضبط معرض اخر للمواد الغذائية بمنطقة الشويخ الصناعية قام بتمديد فترة صلاحية الفواكة المجففة المعروضة للبيع داخل المعرض لمدة 8 شهور إضافية مقارنة بالفترة الحقيقية للمنتج.
واشارت الوزارة الى ان المعرض كان يقوم بالغش في بلد منشأ الفواكة المجففة، وتم التحفظ علي الادوات المستخدمة في عملية الغش في تمديد الصلاحية.
وياتي ذلك من خلال توجيهات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لقطاع الرقابه بتكثيف الجولات التفتيشه علي الاسواق وخصوصا محلات المواد الغذائية.