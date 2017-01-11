أمير البلاد: ندين ما تعرض له الدبلوماسيين الامارتيين في قندهار

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:27 11/01/2017 حدث بتاريخ: 12:38 11/01/2017

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه لسموه ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستشهاد نخبة من أبناء دولة الإمارات المتحدة الشقيقة وهم في مهمة ضمن برامج المساعدات الإنسانية في جمهورية أفغانستان الإسلامية نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار والذي أسفر أيضا عن إصابة سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة جمعة محمد الكعبي وعدد من زملائه الدبلوماسيين.

سائلا سموه المولى جل وعلا ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنهم فسيح جناته أن يلهم سموه وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واسر الشهداء وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم من كل مكروه كما أعرب فيها سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية وتأييدها لكل ما تتخذه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من إجراءات لمواجهة الإرهاب مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي للتصدي له وتجفيف منابعه.

وبعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي باستشهاد نخبة من أبناء دولة الإمارات المتحدة الشقيقة وهم في مهمة ضمن برامج المساعدات الإنسانية في جمهورية أفغانستان الإسلامية نتيجة للتفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار سائلا سموه المولى جل وعلا ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنهم فسيح جناته أن يلهم سموه وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واسر الشهداء وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى اخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه لسموه ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستشهاد نخبة من أبناء دولة الإمارات المتحدة الشقيقة وهم في مهمة ضمن برامج المساعدات الإنسانية في جمهورية أفغانستان الإسلامية نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار والذي أسفر أيضا عن إصابة سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة جمعة محمد الكعبي وعدد من زملائه الدبلوماسيين سائلا سموه المولى جل وعلا ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم سموه وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واسر الشهداء وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي باستشهاد نخبة من أبناء دولة الإمارات المتحدة الشقيقة وهم في مهمة ضمن برامج المساعدات الإنسانية في جمهورية أفغانستان الإسلامية نتيجة للتفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار سائلا سموه المولى جل وعلا ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم سموه وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واسر الشهداء وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ببرقية إلى رئيسة المجلس الوطني الإتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتورة أمل القبيسي عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة باستشهاد عدد من الدبلوماسيين والمواطنين الاماراتيين نتيجة هجوم ارهابي وقع في مدينة قندهار الافغانية واسفر عن اصابة اخرين من بينهم السفير الاماراتي جمعة محمد الكعبي .

وقال الغانم في برقيته " نعلن عن تضامننا الكامل والتام مع اشقائنا في الامارات في هذا المصاب ونؤكد على تأييدنا التام والمطلق لكل الاجراءات التي تتخذها دولة الامارات في مواجهة الارهاب وفي حفظ امنها واستقرارها وسلامة مواطنيها " .

وقال الغانم " نعزي انفسنا قبل اشقائنا في الامارات بضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف البعثة الاماراتية وهي تقوم بمهام انسانية جليلة لمساعدة الشعب الافغاني ونسأل المولى جلت قدرته ان يرحم الشهداء ويتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم ذويهم والشعب الاماراتي الصبر والسلوان وان يعجل في شفاء المصابين " .

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.