التربية: نقل واستلام اوراق الاختبارات من وإلى المدارس في صناديق محكمة عبر سيارات مخصصة

صالات مخصصة للتصحيح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:59 10/01/2017 حدث بتاريخ: 13:59 10/01/2017

قال النائب ثاني عام رئيس لجنة الاختبارات في القسم الادبي منصور الظفيري انه يتم نقل و استلام اوراق الاختبارات الى المدارس و منها عن طريق سيارات مخصصة من ادارة الخدمات العامة و يكون الصندوق محكم الاغلاق عن طريق رئيس اللجنة في المراكز و يتم تسليمه للرئيس الاداري و التاكد من ان الصندوق مغلق.

واضاف الظفيري في بيان لوزارة التربية اليوم، انه تم الانتهاء من تصحيح اربعة اختبارات و هي الفلسفة واللغة العربية والتاريخ واللغة الانجليزية للتعليم العام والتعليم الديني للثانوية العامة.

وعن عملية سير تصحيح الاختبارات قال الظفيري ( انه يتم وضع رقم سري لكل مدرسة و طمس الاسم ثم تقوم اللجان بتصحيح الاختبارات في صالات مخصصة ثم تعاد الاوراق الى لجان الاختبارات ) و سيتم الاعلان عن النتائج نهاية يوم الثلاثاء او صباح الاربعاء.

ومن جانبه اضاف المشرف الاداري للكنترول الادبي والمعهد الديني عادل الراشد ان عملية الاختبارات من البداية سارت على اكمل وجه و الامور جيدة جدا من من عملية التصحيح و الفرز و رصد ومتابعة الاوراق والحرص على ان كل طالب ينال حقه من الدرجات، و يتم مراجعة ورقة الاختبار اكثر من مرتين للتاكد من ان الطاالب اخذ حقه كاملا من الدرجات في عملية التصحيح، وان عملية التصحيح والرصد يكون بشكل يومي وسيتم الاعلان عن موعد اصدار النتائج حسب تعليمات وزارة التربية ومن ثم ترفع الدرجات من الادارات بالمدارس عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية و من ثم توزع على الطلبة عن طريق المدرسة.



وحث الراشد اولياء الامور ان يوفروا البيئة المناسبة لابنائهم الطلبة للدراسة ناصحا ابنائه الطلبة بعدم اللجوء للغش لانها وسيلة ممنوعة منعا باتا و ان المدارس و اللجان تشدد على تطبيق لوائح الغش وهي الحرمان من المادة و اعمال السنة للمادة و ليس الاختبار فقط متمنيا التوفيق و النجاح لهم و شاكرا دور العلاقات العامة والاعلام التربوي بوزاره التربيه لمتابعتهم لاعمال الكنترول و كل ما يتم من بداية الاختبارات حتى اعلان النتائج.