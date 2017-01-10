الكهرباء: إيصال المياه العذبة إلى 683 قسيمة بمنطقة جابر الأحمد و 738 بمنطقة صباح الاحمد

وزارة الكهرباء والماء

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:05 10/01/2017 حدث بتاريخ: 13:07 10/01/2017

أفاد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء المهندس خليفة الفريج عن جاهزية الوزارة لإيصال خدمة المياه العذبة لمنطقة صباح الأحمد السكني وذلك بعد انتهاء الوزارة من الإشراف على غسيل وتعقيم الشبكة الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية لعدد 738 قسيمة من قطاعات B1 وB5.

وأكد الفريج في تصريح صحافي له اليوم، حرص الوزارة على إيصال خدمة المياه للمستهلكين في المناطق السكنية الجديدة وعلى تسهيل الإجراءات وتطويرها بما يعود بالنفع على عموم المستهلكين.

أيضا اشار الفريج الى جاهزية الوزارة لإيصال خدمة المياه العذبة لمنطقة جابر الأحمد وذلك بعد انتهاء الوزارة من الإشراف على غسيل وتعقيم الشبكة الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية السكنية لعدد 683 قسيمة من قطاع N1 على النحو التالي: المرحلة الخامسة عدد 51 قسيمة ابتداء من قسيمة رقم 388 إلى قسيمة رقم 403، ومن قسيمة رقم 319 إلى قسيمة رقم 355، ومن باقي المراحل عدد 632 قسيمة ابتداء من قسيمة رقم 663 الى قسيمة رقم 1295 .

ولفت الفريج الى استكمال جاهزية توصيل المياه العذبة لها بالكامل، داعيا الراغبين في إيصال الخدمة للقطع المذكورة الى مراجعة مكتب طلبات الإيصال قسم إيصال المياه أو مكتب شؤون المستهلكين لاستكمال إجراءاتهم.