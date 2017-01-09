الوزير أبل: تخصيص القطعتين 3 و4 بخيطان لـ "السكنية" لتوزيعها على المستحقين

ياسر أبل

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:04 09/01/2017 حدث بتاريخ: 16:05 09/01/2017

قال وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل اليوم الاثنين انه بناء على توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بتخصيص القطعتين (3و4) بمنطقة خيطان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية فقد "وجهني مجلس الوزراء للشروع في توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية وفقا لاولوية الطلبات الاسكانية لدى المؤسسة".

واضاف ابل في تصريح عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان "هذا الامر يأتي ايمانا من سمو رئيس مجلس الوزراء في دعم القضية الاسكانية".

وأوضح ان هذا الامر يعد خطوة "من ضمن الخطوات الكثيرة التي دعم فيها سمو رئيس مجلس الوزراء القضية الاسكانية بشكل كبير جدا ولا محدود".

وأكد ان "المؤسسة العامة للرعاية السكنية سوف تعمل على الاسراع في تجهيز هاتين القطعتين اللتين تحتوي على نحو 1200 وحدة سكنية تقريبا بمساحة تبلغ 400 متر مربع لكل وحدة سكنية وتجهيز هذه الوحدات السكنية لتدخل في جدول توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية".