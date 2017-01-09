هيئة العمل: اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المزارع المخالفة لأحكام الهيئة والداخلية بشأن العمالة
أكد المديرالعام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح على حرص الهيئة على التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مخالفي هذه الأحكام وعلى وجه الخصوص الإلتزام بتشغيل العمالة المسجلة بملفات اصحاب العمل.
وأفاد المطوطح في بيان صحافي له اليوم، أن الهيئة العامة للقوى العاملة في الآونة الأخيرة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح بشن حملات تفتيشية على المزارع بمنطقتي الوفرة والعبدلي للتأكد من مدى إلتزامهم بمزاولة النشاط وتشغيل العمالة المصروفة لهم من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة.
واشار المطوطح الى اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بشأن مخالفي هذه الأحكام من أصحاب المزارع المشار إليها من قبل الهيئة ووزارة الداخلية، داعيا أصحاب العمل الى الإلتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة لهما حرصا على عدم التعرض للعقوبات المقررة بموجب أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له.