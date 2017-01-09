الطيران المدني: تغيير مسار 14 رحلة قادمة إلى الكويت للدول المجاورة بسبب الأحوال الجوية

سوء الأحوال الجوية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:44 09/01/2017 حدث بتاريخ: 11:45 09/01/2017

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تغيير مسار 14 رحلة قادمة إلى مطار الكويت الدولي فجر اليوم الاثنين إلى مطارات الدول المجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى دون 100 متر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة منصور الهاشمي إنه مع تحسن الحالة الجوية عادت أولى الرحلات إلى مطار الكويت الدولي في تمام الساعة السابعة صباحا.

وأوضح الهاشمي أن الرحلات آنفة الذكر تم تحويلها إلى مطارات الدمام والدوحة والمنامة منذ الساعة الرابعة فجر اليوم مشيرا إلى أن مستوى الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح بين 300 و 500 متر وذلك بحسب طراز الطائرة.