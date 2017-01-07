التجارة: ضبط 4.5 طن لحوم فاسدة في احدى مخازن الشويخ واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركة

تحريز اللحوم

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:16 07/01/2017 حدث بتاريخ: 12:18 07/01/2017

كشف الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي ان الوزارة تمكنت من ضبط 4.5 طن من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الادمي لدى مخزن احدى الشركات كائن في منطقة الشويخ شارع الجملة.

واضاف الرشيدي في بيان لوزارة التجارة، ان هذه الشركة كانت بصدد توزيع اللحوم على بعض المطاعم والاسواق المركزية.

واشار الى ان الوزارة ارسلت عينات من هذه اللحوم الى مختبرات وزارة الصحة، موضحا ان النتائج اظهرت ان هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي.

واوضح الرشيدي ان الوزارة قامت بتحريز اللحوم وجاري استكمال الاجراءات القانونية ضد الشركة.