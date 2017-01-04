السكنية: تسليم المواطنين اذونات البناء للبدء في تشييد قسائمهم في توسعة الوفرة

تسليم المواطنين اذونات البناء

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:20 04/01/2017 حدث بتاريخ: 14:20 04/01/2017

اعلن المتحدث الرسمي باسم المؤسة العامة للرعاية السكنية المهندس ابراهيم الناشي بأن المؤسسة بداءت بتسليم المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية بمنطقة توسعة الوفرة المخاطبات الخاصة في بلدية الكويت وبنك الإئتمان الكويتي للبدء بإجراءات بناء قسائمهم وذلك ابتداء من يوم امس الثلاثاء لعدد (2426) قسيمة.

وقال الناشي في بيان للمؤسة العامة للرعاية السكنية اليوم، أن هذا الإجراء يأتي بعد أن تم الإنتهاء من تنفيذ البنية التحتية لتلك القسائم والتي تتضمن (اعمال الطرق، شبكة الصرف الصحي، شبكة صرف مياه الامطار، شبكة المياه العذبه، الأعمال المدنية لشبكة وخطوط الكهرباء، وتحديد القسائم والمباني العامة في القطع 5-6-7، شبكة الهاتف، ومباني محطات ومحولات الكهرباء الفرعية) طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية المتبعة في مشاريع الضواحي السكنية.

واضاف الناشي أن مشروع توسعة الوفرة تبلغ مساحته نحو 8 كيلو متر مربع وبنيته التحتية تخدم 3 قطع سكنية باجمالي 2426 قسيمة بمساحة 600م2 بالاضافة الى المباني العامة التي تنفذها المؤسسة لصالح جهات الدولة المعنية (12 مدرسة بمختلف المراحل، 16 مسجد، مركز ضاحية، مجمع حكومي، مركز إطفاء، 9 مجموعة محلات، مركز صحي، مركز إسعاف، فرع غاز، مخفر شرطة، 5 حدائق عامة، حديقة رئيسية، مبنى الوحدة الاجتماعية، مبنى مركز تنمية المجتمع).