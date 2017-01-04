وزير التربية: برنامج للتواصل مع اولياء الامور للاطلاع على نتائج ابنائهم ومناهجهم الدراسية

الدكتور محمد الفارس

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:45 04/01/2017 حدث بتاريخ: 11:45 04/01/2017

اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس ان متابعة اختبارات الثانوية العامة هو دور مهم تقوم به وزارة التربية لتفقد طرق سير الاختبارات في اللجان والتاكد بان الاختبارات تقوم على قدم وساق واريحية المكان من توافر بيئة مناسبة لاداء الاختبار والاطلاع على طبيعة الاسئلة وان اختبارات الثانوية العامة لها اهمية و تعد مصيرية بالنسبة للطلبة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزير التربية في ثانوية العدان للبنات والتابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية وثانوية عيسى الهولي بنين والتابعة لمنطقة الاحمدي التعليمية.

واوضح الفارس انه تم الاطلاع مع الموجهين على طبيعة الاسئلة ومن ثم انعكاسها على اداء الطلبة متمنيا لجميع الطلبة التوفيق والنجاح في هذ الفترة المهمة معبرا عن شكره للإدارات المدرسية التي سعت إلى بذل الجهود في توفير جميع سبل الراحة و الأجواء المناسبة التي تيسر للطلبة أداء الاختبارات بصورة ايجابية تأتي في المقام الأول لمصلحة الطلبة.

واضاف الفارس انه جزء من الخطة المستقبلية ان يتم التراسل الالكتروني ( اللا ورقي ) في المدارس و الوزارة والوصول الى برنامج يسهل تواصل اولياء الامور مع المدرسة للاطلاع على نتائج ابنائهم والمنهج الدراسي بصفة مستمرة و تواصل الادارات المدرسية مع بعضها بطريقة سهلة.