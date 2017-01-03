وزير التربية: التأني في اتخاذ اي قرار بشأن البرنامج الوطني لتطوير التعليم

الدكتور محمد الفارس

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:24 03/01/2017 حدث بتاريخ: 14:35 03/01/2017

اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس على ضرورة التركيز على مشروع البرنامج الوطني لتطوير التعليم اعلاميا واستخدام كافة الوسائل الاعلامية لما لها من اهمية، داعيا الى التأني في اتخاذ اي قرار وتطبيقه بالطرق العلمية الصحيحة، بالاضافة الى التركيز على الدورات التدريبية بشكل عام وللمعلمين بشكل خاص لتحسين جودة المعلم التي تنعكس على العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال ‏اجتماع عقده الوزير الفارس لجنة التسيير الخاصة بالبرنامج الوطني لتطوير التعليم بحضور مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم د.صبيح المخيزيم وحضور كل من الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج د. سعود الحربي ‏والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط د. خالد الرشيد والوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل عبدالله المقصيد ورؤساء فرق العمل للمشاريع.

وتطرق الفارس الى المواضيع المهمة الخاصة بالبرنامج الوطني لتطوير التعليم لانه مشروع وطني وحيوي ويهم اهل الكويت بشكل عام بمختلف شرائحه والنزول لاهل الميدان لاخذ ارائهم حول هذا المشروع والاطلاع على كافة الجوانب الايحابية والسلبية ان وجدت لتطوير العمل، منوها أن الإجتماع سيتخذ صفة دورية ‏أسبوعية للوقوف على آخر المستجدات لتحسين العملية التعليمية .