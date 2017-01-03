السكنية: العقود الانشائية لمشروع جنوب المطلاع تسير وفق الجدول الزمني ولا تأخير في تسليم القسائم

المهندس بدر الوقيان

كتب بواسطة: %s بيان صحافي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:31 03/01/2017 حدث بتاريخ: 13:31 03/01/2017

اعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر أحمد الوقيان عن توقيع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وخدمات البنية التحتية لمشروع جنوب المطلاع الإسكاني يوم الاثنين الماضي بقيمة 288 مليون دينار كويتي كما تم طرح مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق وخدمات البنية التحتية لعدد (18519) وحدة سكنية في الضواحي من "N5 إلى N12".

واكد الوقيان في بيان صحافي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن مراحل العقود الانشائية لمشروع جنوب المطلاع الإسكاني تسير وفق البرنامج الزمني دون أي تأخير حيث تم تحديد آخر موعد لتقديم عروض المناقصين بتاريخ 23/1/2017 وذلك لتنفيذ خدمات البنية التحتية وتحديد القسائم وتوزيعها على المواطنين حسب البرنامج الزمني للمؤسسة.

وقال الوقيان أن المؤسسة لا تألو جهداً في الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية لتخطيط وتصميم وإدارة المشاريع لمواكبة أحدث الأساليب المتطورة في هذه المجالات، غير أنها في نفس الوقت لا تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات مع المستشارين أو المقاولين المتقاعسين لتضمن عدم تأخير إنجاز مشاريعها، ومنها سحب الأعمال وفسخ العقد كما تم مؤخراً مع مستشار تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة برنامج مشروع جنوب المطلاع.

واضاف الوقيان ان المؤسسة اخذت على عاتقها ومن خلال قطاعاتها المختلفة إعداد مستندات طرح العقود الإنشائية لمشروع مدينة المطلاع حتى يتم تنفيذ تلك العقود وتسليم القسائم للمواطنين في مواعيدها المحددة، لافتا الى أن مشروع جنوب المطلاع من أضخم المشاريع الإسكانية المتكاملة الخدمات، حيث تبلغ مساحته الإجمالية (102 كم2) ويشتمل على إثنتى عشرة ضاحية سكنية بإجمالي حوالي (28 ألف وحدة سكنية) شاملة كافة المباني العامة والمباني الخدمية اللازمة لخدمة تلك الضواحي، بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية والتجارية والصناعية والترفيهية"، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع حوالي (400 ألف نسمة ) .