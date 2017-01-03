"المالية" ردا على النائبة الهاشم: تخصيص الوزارة 150 مليون دينار لإعداد دراسة الضريبة عار عن الصحة

وزارة المالية

كتب بواسطة: %s بيان صحافي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:15 03/01/2017 حدث بتاريخ: 11:17 03/01/2017

نفت وزارة المالية صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن "تخصيص الوزارة مبلغ 150 مليون دينار كويتي لإعداد دراسة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد".

وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية في الوزارة وسام العثمان في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء إن "هذا الخبر عار عن الصحة تماما".

وأكد العثمان أن وزارة المالية تعمل على تهيئة الإدارة الضريبية الحالية لتكون قادرة على تطبيق الضرائب الحالية وأي ضرائب مستقبلية بكفاءة وفاعلية.

وأضاف أنه بناء على ماسبق تم تقدير ميزانية بنحو ستة ملايين دينار يتم تنفيذها على مدى أربع سنوات مالية من المتوقع أن تبدأ من السنة المالية 2016 - 2017 وحتى السنة المالية 2019 - 2020 بما فيها ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الإدارة الضريبية تعتزم إنشاء أنظمة متطورة لإدارة هذا القطاع بما فيها تقديم خدمات إلكترونية متميزة.

يذكر ان النائب صفاء الهاشم صرحت في مجلس الامة امس الاثنين أن مصدرا وصفته ب "الموثوق جدا" ابلغها بأن وزاره المالية خصصت مبلغ ١٥٠ مليون دينار اَي ما يقارب ٤٥٠ مليون دولار لطرح مناقصة لإعداد دراسة مشرع قانون لفرض ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على المواطنين، قائلة ان الوزراة خصصت مبلغ الـ150 مليون دينار لكي تقوم احدى الدور الاستشارية بإعداد الهيكل التنظيمي واعداد الدراسات المطلوبة وتصميم الآليات الادارية وتنمية الموارد البشرية بالاضافة الى التوعية والاعلام واعداد الانظمة الالكترونية وتوريد الاجهزة والعمالة اللازمة، متهمة الوزارة بانها تسعى لإنشاء هيئة قائمة بذاتها للتعينات التنفيعية.