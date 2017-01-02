هيئة البيئة: اغلاق مجرورين للامطار يصبان في جون الكويت لوجود ملوثات الصرف الصحي

الهيئة العامة للبيئة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:08 02/01/2017 حدث بتاريخ: 16:08 02/01/2017

اعلنت الهيئة العامة للبيئة اليوم الاثنين اغلاق مجرورين للامطار يصبان في جون الكويت عبر المنطقة الحرة بالتعاون مع وزارة الاشغال بعد ان اثبتت التحاليل وجود ملوثات الصرف الصحي بها وتثبيت وصلات غير قانونية عبرها.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ان عدد المجارير في المنطقة الحرة بلغ 12 مجرورا اثبتت التحاليل وجود ملوثات في أربعة منها تم اغلاق اثنتين وسيتم اغلاق الباقي قريبا وفقا للمادة (108) من قانون حماية البيئة الجديد.

وأوضحت ان المادة (108) من القانون البيئي تنص على "حظر ممارسة اي نشاط ضار بيئيا في جون الكويت باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة منها تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي او القاء المخلفات والقيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية واقامة الحضور ومزارع الأسماك والشاليهات على سواحله وصيد كافة الكائنات البحرية عدا ما تحدده اللائحة التنفيذية مع مراعاة حكم المادة (121) من القانون ذاته".

وذكرت الهيئة انها وضعت جدولا زمنيا لفحص مخارج كافة المجارير على طول الساحل الكويتى التي تصب في الجون مؤكدة استمرارها بأخذ العينيات يوميا من مختلف المواقع بالمنطقة الحرة وتحليلها داخل مختبرات الهيئة للتأكد من خلو المجارير من مياه الصرف الصحي.

واشارت الى ان مجرور (الغزالي) يؤثر سلبا على البيئة البحرية في منطقة الجون اذ تكثر فية التعديات والوصلات غير القانونية لمياة الصرف ويتم حاليا بالتعاون مع وزارة الاشغال البحث عن حل جذري للمجرور.