الداخلية: تحرير 104 مخالفة خلال اليوم الاول لتطبيق منع استخدام مواقف ذوي الاعاقة

مخالفة مركبة تستغل مواقف ذوي الاعاقة

كتب بواسطة: %s المحرر الامني المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:27 02/01/2017 حدث بتاريخ: 15:29 02/01/2017

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان الادارة العامة للمرور بدأت بتطبيق المادة رقم 63 من قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (8 / 2010) والتي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر) الى جانب إمكانية حجز المركبة لمدة تصل إلى شهرين.

واوضحت الادارة انه وبالتزامن مع بدء تطبيق القرار اعتبارا من يوم أمس الاحدنفذت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية شملت كافة المحافظات، واسفرت عن تسجيل 104 مخالفة مرورية لاستخدام مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم تسجيل 21 مخالفة في محافظة الفروانية و15 مخالفة في محافظة الاحمدي و21 مخالفة في محافظة حولي و10 مخالفات في محافظة مبارك الكبير و20 مخالفة في محافظة العاصمة، الى جانب تسجيل 17 مخالفة في محافظة الجهراء.

يذكر انه يمنع دفع المخالفة بشكل مباشر لحين مراجعة الشخص المخالف للإدارة العامة للتحقيقات والتي بدورها ستقوم بإحالته الى المحكمة المختصة لاتخاذ العقوبة المناسبة بحقه حسب القانون المشار اليه.

وكانت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني قد نفذت حملة توعوية شاملة قبل بدء تطبيق القرار عبر كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور بالقرار الذي يهدف الى معالجة التجاوزات التي يقوم بها بعض قائدي المركبات باستخدام مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة وحرمانهم من حقهم.

ودعت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني قائدي المركبات الى الالتزام والتقيد بقواعد وأنظمة السير والمرور وعدم استخدام مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة ظروفهم وحريتهم في استخدام مواقفهم بكل سهولة ويسر، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية والمرورية في كافة المحافظات لضبط المخالفين والتأكد من التزام الجميع بالقوانين الانظمة.