إعادة الهيكلة: توقيع عقد دراسة انشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة مساحتها 8 الاف متر في المنقف

على هامش حفل التوقيع

كتب بواسطة: %s عادل مرزوق الخياط المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:19 02/01/2017 حدث بتاريخ: 11:21 02/01/2017

أعلن أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بدء عمل البرنامج على تحقيق الاستراتيجية التنموية الوطنية التي رسمها مع انطلاق العام الجديد 2017، حيث وقع عقد دراسة انشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي قامت البلدية مؤخرا بتخصيص موقع لها في منطقة المنقف بمساحة 8125 متراً مربعاً وبأبعاد 125 متر و 650 متر مع مواقف السيارات.

وقال المجدلي في تصريح صحافي له على هامش حفل التوقيع، ان البرنامج وقع العقد مع شركة مجموعة الأنشطة الهندسية ويمثلها نائب الرئيس التنفيذي للشركة خالد يعقوب المطوع، لافتا الى أن العقد المبرم يهدف إلى القيام بدراسة استشارية محلية حول انشاء الحاضنة ضمن الشروط والمواصفات الفنية والعرض المقدم والالتزامات الواردة، مشيرا الى ان من أهداف ومهام الحاضنة تتمثل في تطوير أفكار جديدة تساهم في خلق مشروع إبداعي جديد أو تطوير مشروع قائم، وكذلك تساهم الحاضنات في تمكين المبتكرين والمخترعين من تجسيد أفكارهم في منتجات أو عمليات قابلة للتسويق .

واضاف المجدلي أن ذلك يأتي ضمن الخطة الشاملة مع الدخول في آفاق القرن الواحد والعشرين وهي اطار عمليات التنمية الشاملة التي بدأتها دولة الكويت، والذي يكمن في الدور الفاعل الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والتي ستحدث تطوير التكنولوجيا العملية باعتبارها الأسلوب الفاعل في تطوير التكنولوجيا العصرية في عملية التنمية الاقتصادية التي تستحوذ خلق فرص عمل جديدة ودفع الاقتصاد وتنشيط عمليات نقل التكنولوجيا والتي تسعى لتوجيه الآليات لعمل حاضنات الأعمال وخاصة الحاضنات التي تفعل الأنشطة الحرفية والصناعية التي كانت نقطة انطلاق فعلي للعديد من الدول الصناعية المتقدمة .

واشار المجدلي أن هذه الحاضنة تعد الأولي من نوعها في الكويت في المساحة ومن حيث التخصص والأداء وأنها ستساهم بشكل غير مسبوق في رعاية الشباب الحرفيين والمبدعين في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانطلاق إلى عالم جديد في هذا المجال، مشيرا إلى المساعدة في توفير الدعم والتمويل والخدمات الارشادية وكافة التسهيلات للمساهمة في تقديم الابحاث والمعرفة والتدريب وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدراسة جدوى المشروعات واختيار المواد والآلات والمعدات اللازمة، بالاضافة إلى توفير المباني للمشروعات، فضلا عن توفير أجهزة الاتصالات المختلفة وهذا ما يحقق ربط المشروعات المحتضنة بمختلف الجهات الحكومية والخاصة لتقديم الدعم الفني في التصميم وتطوير المنتج وتحسين الجودة.

من جانبه اكد مستشار أعمال الشركة خالد المطوع حرص الشركة على المشاركة في هذا المشروع يأتي إيماناً بدورها المهني المتخصص لدعم الاقتصاد الوطني لبناء اقتصاد الكويت على النحو المطلوب.

وأعرب المطوع، عن سعادة المجموعة على المساهمة في جميع المشروعات التنموية التي تطرحها الدولة والتي تساهم بشكل أو بأخر في تنفيذ الخطط التنموية في الكويت، والعمل جنباً إلى جنب برنامج إعادة الهيكلة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وخدمة الوطن والمواطنين، قائلا أن مشاركة المجوعة في هذا المشروع تكليلاً للكثير من الجهود والتوسعات التي شهدتها خلال عام 2016.