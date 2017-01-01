الحاوية بعد أن تم ضبطها

كتب بواسطة: %s المحرر الأمني المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:08 01/01/2017 حدث بتاريخ: 17:13 01/01/2017

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بالتعاون والتنسيق مع قطاع البحث والتحري بالإدارة العامة للجمارك من ضبط الحاويتين اللتين تم تهريبهما من ميناء الشويخ في 14/12/2016 دون إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة.

وأوضحت الإدارة أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح كان قد أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بمتابعة الموضوع وسرعة التوصل إلى كشف المتهمين.

وأضافت أن رجال الأمن قاموا بجمع المعلومات والاستدلالات ومواصلة التحريات التي أشارت جميعها إلى تواجد الحاويتين بحوطة في أمغره، وبعد التأكد من المعلومات واتخاذ الأجراء القانوني اللازم تم العثور على الحاويتين هناك وبداخلها خمور تم جلبها من إحدى الدول المجاورة.

وقد تمكنت أجهزة الأمن من التعرف علي أسماء كافة المتهمين الخمسة وهم من الجنسية الهندية وتم ضبط المتهم الرئيسي يوم السبت الموافق 31/12/2016 أثناء محاولة هروبه خارج البلاد بمطار الكويت الدولي قبل دخوله إلى الطائرة، كما تم ضبط شريك له ويعمل سائقا وهو الذي قام بنقل الحاويات وجاري ضبط المتهم الثالث من قبل سلطات دولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة أما المتهمان الرابع والخامس فقد تمكنا من الهروب إلي دولة الأمارات العربية المتحدة ثم اتجها إلى الهند.

وقد كشفت التحريات التحقيقات مع المتهمين الأول والثاني انهما أدخلا حاوية ثالثة مسبقا ،وتم ضبطها وتحتوي خمور وألعاب نارية.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن سوف يظلون دوما العين اليقظة الساهرة للحفاظ علي امن الوطن وانهم سيقفون بالمرصاد لأي محاولات تعكر صفو الأمن.