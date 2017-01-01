سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:45 01/01/2017 حدث بتاريخ: 14:46 01/01/2017

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الارهابي الذي وقع في مدينة اسطنبول والذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وأكد سموه استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة لهذا العمل الاجرامي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الانسانية وتأييدها لكافة الاجراءات التي تتخذها الجمهورية التركية الصديقة لمواجهة هذه الاعمال الارهابية الرامية الى زعزعة أمنها واستقرارها مجددا سموه موقف دولة الكويت الثابت في رفض الارهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته والقضاء عليه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الارهابي الذي وقع في مدينة اسطنبول مبتهلا سموه إلى المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.