الدكتور فالح العزب

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:43 29/12/2016 حدث بتاريخ: 15:43 29/12/2016

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور فالح العزب اليوم الخميس ان الوزارة تعكف حاليا على استبدال "الاقفاص الحديدية" للموقوفين قضائيا على ذمة التحقيق بقصر العدل بقواطع زجاجية.

وأضاف العزب في تصريح صحفي ان ذلك يأتي بناء على "توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بسرعة استبدال الاقفاص الحديدية وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية الحديثة التي تمكن المتهم من التحدث مع هيئة المحكمة" مشيرا الى ان مثل هذه التحديثات تتوافق مع تسمية سمو امير البلاد (قائدا للعمل الانساني) واختيار دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني).

وأكد العزب "وجوب معاملة المتهم معاملة لائقة تحفظ كرامة الانسان وتحترم آدميته لا سيما في قصر العدل إلى جانب ان المتهم برئ حتى تثبت إدانته" مشيرا الى توفير كافة الضمانات للمتهم في الكويت بصفة خاصة باعتبارها مركزا للعمل الإنساني العالمي.

وقال ان تلك الخطوة الايجابية التي تعمل وزارة العدل على تنفيذها تستهدف نقل صورة حضارية وإنسانية عن الكويت وسيادة الحرية والعدالة وتعكس الجانب الانساني لقيادتها.

وأشار العزب إلى ان سمو رئيس مجلس الوزراء وجه بالتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن المتطلبات الأمنية اللازم توافرها لتنفيذ هذه التوجهات.

وذكر ان من ضمن التوجيهات ايضا ضرورة وضع آلية لمعالجة تكدس القضايا وتطوير العمل في المحاكم بشكل عام على نحو يدفع إلى تبسيط الاجراءات للمواطنين والمقيمين.