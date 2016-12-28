الدكتور جمال الحربي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:27 28/12/2016 حدث بتاريخ: 16:27 28/12/2016

اعلن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي اليوم ان الوزارة بصدد تشكيل لجنة تعنى بصياغة قانون من شأنه حماية حقوق الاطباء ومقدمي الرعاية الصحية وردع الاعتداءات عليهم.

وقال الحربي في تصريح صحافي ان مشروع القانون الجديد سيتم انجازه في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ انطلاق عمل اللجنة معربا عن امله في ان يدرج ضمن اولويات عمل مجلس الامة ومناقشته واقراره نظرا لاهميته.

واوضح ان القانون الجديد من شأنه المساهمة في تعزيز العلاقة ما بين الاطباء ومقدمي الرعاية الصحية من جهة والمرضى والمراجعين من جهة اخرى فضلا عن اعادة جسور الثقة المتبادلة بين جميع الاطراف.

واكد حرص الوزارة على ترسيخ الثقة وتعزيزها بين الطواقم الطبية والهيئة التمريضية والفنيين وكذلك جميع العاملين بالقطاع الصحي والمستفيدين من الرعاية الصحية بغية تطوير وتحديث التشريعات ونظم العمل.

ودعا الحربي الجمعية الطبية الكويتية وجمعية التمريض ونقابة العاملين بالقطاع الصحي الى تقديم مقترحاتهم بشأن القانون المشار اليه لصياغتها ودراستها.