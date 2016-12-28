المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s بيان صحافي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:27 28/12/2016 حدث بتاريخ: 15:28 28/12/2016

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الاربعاء رفع الاولوية التاريخية للتخصيص على مشروع جنوب المطلاع الذي يضم قسائم حكومية بمساحة 400 متر مربع حتى تاريخ 30 يونيو 2013.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي الراغبين بالتخصيص إلى مراجعة صالة الخدمة الاسكانية بمبنى المؤسسة في جنوب السرة أو احد الفروع التابعه لها أثناء فترة الدوام الرسمي اعتبارا من الثلاثاء 3 يناير المقبل تمهيدا للنظر في التخصيص لهم.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إلى جانب الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد.