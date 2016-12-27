عبداللطيف السريع

كتب بواسطة: %s بيان صحافي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:28 27/12/2016 حدث بتاريخ: 17:29 27/12/2016

أعلن وكيل وزير العدل عبداللطيف السريع ان اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري الصادر عن وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، وتضم عددا من الخبراء لإعادة النظر بتعيينات الخبراء الجدد وفحص التظلمات المقدمة من غير المقبولين بهذه الوظائف قد انتهت من أعمالها.

واضاف السريع في بيان صحافي له اليوم، ان اللجنة قامت بعرض تقريرها النهائي ورفع توصياتها إلى الوزير حيث قام باعتماد ما ورد بالتقرير وذلك بعد أن قامات اللجنة بالاطلاع على كافة الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وكشوف النتائج النهائية.

واوضح السريع ان اللجنة اعدت كشافاً نهائياً بجميع أسماء المتقدمين من الأعلى وأعدات للأننى بعد التأكد من الدرجة الحاصل عليها كل منهم وقررت اللجنة تعيين عدد ( 170 ) من أوائل المتقدمين حسب الترتيب الذي انتهت إليه اللجنة ووفقاً لاحتياجات الإدارة العامة للخبراء واعتماد الوزير للتقرير المعروض.

واشار السريع الى ان الوزير وجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للتعيين، مشددا على أن هذه الإجراءات تؤكد الوزارة على إنصاف المظلومين واعادة الحق لأصحابه وأنه لن يأخذ أحد أكثر مما يستحق.

وكشف السريع أنه ستكون هناك دفعات أخرى سوف يتم تعيينها لاحقاً فى ضوه الموجود حالياً بهدف دعم رجال احتياج الإدارة العامة للخبراء لسد النقص القضاء في سبيل أداء رسالتهم السامية كما أكد على أن المعينين الجدد سيتم الحاقهم بدورة تدريبية مكثفة خلال الفترة المقبلة لصقلهم من كافة النواحي من مباشرة المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.