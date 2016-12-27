خلال الاجتماع الذي عقده البنك

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:47 27/12/2016 حدث بتاريخ: 12:49 27/12/2016

اعلن نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي د صلاح المضف عن عزم البنك تطبيق حزمة من الاجراءات والتدابير الجديدة لتفعيل دور ادارة الجودة الشاملة في البنك اعتبارا من مطلع العام الجديد (2017) وضمن الجهود الدائمة والمستمرة التي يبذلها البنك لمواكبة التطورات والارتقاء بمستوى الخدمات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده البنك للوقوف على آخر الخطوات والاستعدادات الرامية إلى تفعيل جودة الخدمة الشاملة عبر تيسير الإجراءات وتطوير الخدمات وتحديث أنماط وآليات التواصل مع المراجعين والعملاء وتوفير بيئة ملائمة لهم خلال تقديم الخدمة، استعدادا لإطلاق الحزمة الجديدة.

واكد المضف على ضرورة بذل الجهود للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة إلى المواطن، الذي يعد المحور والهدف الأساسي للتنمية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى أن تلبية احتياجات العميل بالصورة المثلى هو جوهر عملية ادارة الجودة الشاملة، مؤكدا على أهمية الاستمرار في عمليات تدريب وتطوير قدرات الموظفين، والعمل بروح الفريق الواحد لزيادة القيمة المضافة، فضلا عن تكثيف دور برامج الرقابة والمتابعة للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

وأوضح أن تطبيق الجودة الشاملة يستند إلى جملة من القواعد التي أرساها البنك خلال السنوات الأخيرة وباتت بمثابة بنية تحتية قوية للبنك ، وبينها عمليات الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية واطلاق خدمات تطبيق الائتمان على الهواتف الذكية (Mobile Application)، وغيرها.