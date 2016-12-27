الدكتور جمال الحربي

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:48 27/12/2016 حدث بتاريخ: 10:48 27/12/2016

اعرب وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عن اسفه بشأن حادثة تعرض مدير المستشفي اﻻميري للاعتداء من قبل احد المراجعين.

و وصف الحربي في تصريح صحافي له اليوم، هذا التصرف الهمجي وانه يسئ الى سمعه المراجعين الذين تلتزم الوزارة بالتفاني في تقديم الرعاية الصحية لهم بجميع مرافقها الصحيه وبحميع اﻻوقات انطﻻقا من مسؤوليات الوزارة.

وعبر الحربي عن رفضه للاساءات التي قد يتعرص لها اﻻطباء او الهيئة التمريضية او العاملين بالوزارة، مؤكدا حرص الوزارة على اتخاذ كافة اﻻجراءات القانونية لحماية كرامة وحقوق العاملين، مردا "اننا نعيش في دوله قانون ومؤسسات وﻻنقبل اي تهاون في تطبيق القانون".

وأكد الحربي على اعتبار ان اﻻعتداء المؤسف حادث فردي ولن يؤثر علي الثقة المتبادلة بين العاملين بالوزارة والمستفيدين من الخدمات الصحية والذين تحرص الوزارة على تعزيز ثقتهم بها من خلال التميز بخدماتها وحفظ حقوق المرضي بالرعاية الصحية.

ودعا الحربي المواطنين والمقيمين الى النأي بانفسهم عن مثل تلك الممارسات التي يعاقب عليها القانون وتسئ الي العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها.