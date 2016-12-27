هالة الضويحي

كتب بواسطة: %s بيان صحافي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:10 27/12/2016 حدث بتاريخ: 10:11 27/12/2016

قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتواجد على هامش جلسة مجلس الامة التي عقدت اليوم الثلاثاء.

بدورها قالت الأمين العام بالانابة في الهيئة هالة الضويحي أن التنسيق جاء لتقديم الدعم اللازم للسادة أعضاء مجلس الأمة بشأن إقرارات الذمة المالية والذي اصبح من الالزام تقديمه خلال 60 يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات في 27 نوفمبر 2016 ليكون الموعد النهائي لتقديم السادة الأعضاء اقراراتهم في يوم الأحد الموافق 29 يناير 2017.

ودعت الضويحي جميع المشمولين ضمن الفئات الواردة في المادة رقم 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بضرورة المبادرة نحو تقديم إقرارات الذمة المالية وفق المواعيد المقررة وذلك تفعيلاً للقانون ولائحته التنفيذية، وذلك من منطلق دور الهيئة في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة.