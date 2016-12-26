النائب خليل الصالح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 20:43 26/12/2016 حدث بتاريخ: 23:10 26/12/2016

وجه النائب خليل الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله سؤلا برلمانيا حول هيئة التعويضات

وجاء في السؤال:

بعد أن منّ الله على دولة الكويت بنعمة التحرير من براثن العدوان العراقي، وما قام به من دمار لكافة القطاعات تطلب الأمر القيام بعملية حصر وتقدير للدمار خصوصاً وأن مجلس الأمن أقر إنشاء صندوق الأمم المتحدة للتعويضات (قرار رقم 687 لعام 1991).

وأمام مسؤولية حكومة دولة الكويت للعمـل على ذلك فقد رأت بـأن يتم تشكيل جهة لمتابعـة المطالبات الكويتية عن الخسائر التي تسبب بها العدوان العراقي صدر مرسوم بقانون رقم 6/1991 بتاريخ 27 مايو 1991 حيـث نص المرسوم على إنشاء هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء، تسمى "الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي".

وتفعيلا للدور الرقابي للوقوف على التجاوزات والمخالفات المالية والادارية في الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ارجو موافاتي عن الاتي :

اولاً:

1- ما هي آلية التعيينات في الهيئة وهل تتم تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية؟.

2- كم عدد موظفي الهيئة ودرجاتهم الوظيفية وشهاداتهم العلمية؟ (برجاء ارفاق كشف مفصل بأسماء الموظفين متضمنا تفصيل تدرجهم الوظيفي ومؤهلاتهم العلمية ).

3- ما هي المعايير والشروط والضوابط القانونية التي تعتمدها الهيئة في ترقيات الموظفين والقياديين؟.

4- كم عدد لجان وكم عدد فرق العمل لدى الهيئة والميزانيات المخصصة لتلك اللجان والفرق؟. (برجاء تزويدنا بكشوفات متضمنة اسماء الاعضاء والمبلغ التقديري المخصص لمكافئة كل عضو حسب تخصصه وشروطها).

5- كم عدد اجتماعات هذه اللجان منذ عام ٢٠٠٩ حتى تاريخ السؤال؟.

6- ما هي المخصصات المالية الممنوحة للمدير العام؟.

7- كم عدد الموظفين في مكتب المدير العام؟. (برجاء ارفاق كشف بإعداد الموظفين متضمنا شهاداتهم الدراسية ومسمياتهم الوظيفية).

ثانياً: نمى الى علمنا ان رئيس الهيئة سبق وأن كلّف نفسه بمهمة رسمية خارج البلاد مصطحبا معه مدير مكتبه من 14/2/2016 الى 18/2/2016

1- فما الهدف من المهمة؟.

2- برجاء ارفاق جدول بكافة المهام الرسمية خارج البلاد طوال العام 2016م.

ثالثاً: نمى الى علمنا أن المدير العام للشؤون الادارية والمالية زارت جنيف خلال الفترة من 14 مارس وحتى 18 مارس 2016م.

1- ما هي اسباب المهمة؟

2- وما هو الداعي لاعتمادها كمهمة رسمية والنتائج التي حققتها؟.

3- هل لدى الهيئة معايير محددة لحصول الموظف على اذن دراسي لاستكمال دراسته في الخارج؟. (اذا كانت الاجابة بـ"نعم" نرجو اطلاعنا عليها).

4- هل جرت اعتمادات سابقة لشهادات تم الحصول عليها من خارج الكويت او داخلها دون اذن دراسي لأي من موظفي الهيئة؟.

رابعاً: نمى الى علمنا الهيئة سبق وان شكلت فريق عمل لبحث قرارات الخدمة المدنية.

1- من هم اعضاء الفريق؟.

2- ما المبالغ المخصصة كمكافآتهم لفريق البحث المشار اليه؟.

3- كم عدد الاجتماعات التي عقدها منذ تشكيله والقرارات التي تمخضت عنها تلك الاجتماعات حتى تاريخ السؤال؟.

4- هل القرارات التي يتخذها سرية ام يتم ابلاغ الموظفين بقراراته التي تخصهم؟.