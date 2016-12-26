المهندس سالم الاذينه

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:40 26/12/2016 حدث بتاريخ: 18:41 26/12/2016

اعلن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية المهندس سالم الاذينه اليوم الاثنين ان الهيئة اصدرت قرارا بخفض قيمة الحد الاقصى لتعرفة اشتراكات الانترنت المنزلي سلكيا ولاسلكيا بنسب متفاوتة تصل الى 40 في المئة مقارنة بالقيمة الحالية.

وقال الاذينه الذي يشغل ايضا منصب الرئيس التنفيذي للهيئة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القرار يلزم مزودي خدمة الانترنت بعدم تجاوز الحد الاقصى لقيمة الاشتراكات.

واضاف ان القرار يعد احدى الخطوات التي ستتخذها الهيئة لصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء حرصا منها على مواكبة الدول المجاورة في هذا المجال.

وأوضح ان الهيئة قامت بإجراء دراسة للاسعار في دول المنطقة، لافتا الى ان الاسعار الجديدة تعد الافضل على مستوى المنطقة.

وبين الاذينه ان القرار تضمن تحديد تعرفة السرعات العالية جدا البالغة 100 ميغابايت التي لم يشملها قرار وزارة المواصلات السابق، موضحا ان اقصى سرعة في السابق كانت تصل الى 24 ميغابايت لضمان الاستفادة من السرعات العالية عبر شبكات الالياف الضوئية التي وصلت معظم مناطق البلاد على نحو يتيح الفرصة للولوج اليها بأقصى سرعة وأفضل التقنيات.

وأكد سعي الهيئة الى تطوير ورفع كفاءة خدمة الانترنت بالتعاون مع الشركات مزودي ومقدمي خدمات الانترنت باعتبارهم شركاء رئيسين لتصبح الخدمات اكثر انتشارا وفي متناول جميع شرائح المجتمع بأسعار مقبولة.

وأشار الى تصدر دولة الكويت المرتبة الثانية عالميا في انتشار الانترنت عبر الهواتف النقالة في حين ان نسبة الانتشار عبر الخطوط الثابتة "متدنية جدا" مضيفا انه حرصا من الهيئة على البدء في معالجة هذا الاختلال قامت بإصدار هذا القرار "تطبيقا لمبدأ سياسة تحرير قطاع الاتصالات بالدولة".

وأوضح الاذينه ان القرار نص على عدم فرض سياسة الاستخدام العادل عبر "عدم تحديد سقف اعلى لاستخدام الانترنت للمشتركين" بغية الحفاظ على حقوقهم وجودة وكفاءة الخدمة.

وذكر ان الهيئة ستقوم بمراجعة الاسعار سنويا بصفة دورية لضمان حقوق المشتركين بالحصول على خدمات الانترنت بأفضل الأسعار والخدمات وصولا الى التوازن المطلوب في نسبة انتشار خدمات الانترنت بين الهاتف النقال والخطوط الثابتة.

وأكد حرص الهيئة على ضمان توسعة النطاق الجغرافي لشبكة الالياف الضوئية من خلال التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الخدمات (المواصلات) لتسريع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شبكة الالياف الضوئية والبدء في تنفيذ المرحلة الثالثة التي ستغطي جميع مناطق الكويت ليتمكن الجمهور من الحصول على افضل خدمات الانترنت واستخدام التقنيات بأسعار تنافسية.