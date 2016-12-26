جانب من الزيارة

كتب بواسطة: %s عادل مرزوق الخياط المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:59 26/12/2016 حدث بتاريخ: 14:37 26/12/2016

ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي ينظمها فريق الاعداد والمتابعة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية زار الفريق صباح اليوم الاثنين مقر مشروع مستشفى الفروانية الجديد القريب من موقع المستشفى الحالي برئاسة الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي وعضوية مدير ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج سعاد العوض وفريق الاعداد والمتابعة.

وخلال الزيارة صرح الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي ان الزيارة اثمرت عن العديد من النتائج منها التعرف على نسبة الانجاز في المشروع والتي بلغت مايقارب 17 % وكذلك توقيت الانتهاء من المشروع في نهاية 2019 فضلا عن التعرف على بعض التحديات البسيطة التي تحتاج الى المزيد من التنسيق مع بعض الجهات الحكومية المعنية حتى يتم انجاز المشروع في الوقت المحدد له.

وذكر الرفاعي ان تكلفة المشروع التقديرية تبلغ 265 مليون دينار وان المشروع يعد من المشاريع التنموية الهامة في الخطة حيث يحقق ركيزة اساسية هي ركيزة الرعاية الصحية المتطورة والتي تساهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع مستوى جودتها مشيرا الى ان الحكومة تولي تحسين وتطوير الخدمات الصحية اهمية كبيرة ومن هذا المنطلق نسعى الى انشاء المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وتوسعة الحالية منها لكي تستوعب اعداد اضافية من المواطنين المحتاجين الى العلاج .

واشار الرفاعي الى ان مشروع مستشفى الفروانية الجديد سيساهم في توفير المئات من فرص العمل الحقيقية للعمالة الوطنية مشيدا في هذا الصدد بجهود العاملين على تنفيذه ومؤكدا العمل في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على قدم وساق من اجل تذليل اي معوقات تواجه تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التنموية المدرجة في خطة التنمية بهدف دفع عجلة التنمية الى الامام والوصول الى الحالة التي تحقق النسبة الاكبر من طموحات المواطنين وكذلك تحقيق رؤية صاحب السمو امير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا .

وبدورها قالت مدير ادارة اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض ان الهدف من هذه الزيارات الميدانية للمشاريع التنموية هو الوقوف على نسبة الانجاز ومدى توافقها مع الجداول الزمنية لها وتحديد اي معوقات ان وجدت والعمل على تذليلها مشيرة الى ان مشروع مستشفى الفروانية الجديد يعد صرحا طبيا جديدا يضاف الى الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية القائمة والتي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين .

وأكدت العوض ان هذا المشروع سوف يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمسشفى الفروانية ويزيد من مستوى الخدمة المقدمة ويحسنها فضلا عن تقليل فترة الانتظار وضمان تقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية في زمن اقل مشيرة الى ان المشروع يتكون من اربعة مباني احدها هو المبنى الرئيسي للمستشفى والثاني هو مبنى الاسنان والثالث مبنى متكامل للخدمات بالاضافة الى المبنى الرابع وهو مواقف متعددة الادوار تستوعب مايقارب 1400 سيارة.