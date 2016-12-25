الدكتور فالح العزب

كتب بواسطة: %s بيان حكومي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:56 25/12/2016 حدث بتاريخ: 14:56 25/12/2016

أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب قرارا وزاريا تضمن عقد محكمة الاستئناف جلسات إضافية مسائية بناء على طلب المستشار رئيس محكمة الاستئناف وقد نص القرار على ان تعقد محكمة الاستئناف جلسات إضافية مسائية لنظر الطعون المتداولة امام دوائر الجنايات بالمحكمة اعتبارا من اول نوفمبر العام الماضي للعام الجاري ولرئيس المحكمة اضافة انواع أخرى من القضايا عند اقتضاء مصلحة العمل وذلك بموجب التفويض الصادر له من الجمعية العامة للمحكمة.

وينص القرار على ان يتولى رئيس المحكمة تحديد الدوائر المسائية وندب عدد من وكلاء ومستشاري المحكمة للعمل بها وتوزيع العمل عليهم، فيما كلف القرار وكيل الوزارة توفير العدد الكافي من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية الخاصة بعمل تلك الدوائر خلال الفترة المسائية وفقا لحاجه العمل.

وحدد القرار مكافأة شهرية لوكلاء ومستشاري المحكمة المنتدبين للعمل بهذه الجلسات وفي حالة اعتذار احدهم يستحق المنتدب بدلا منه مكافأة عن كل جلسة يحضرها تستقطع من مكافأة المعت.

كما حدد القرار أيضا مكافأة خاصة بالموظفين الإداريين والكتابيين المنتدبين للعمل خلال الفترة المسائية وأن تكون مدة العمل خلال الفترة المسائية (4) ساعات يوميا تبدأ من الثانية وحتى السادسة مساءاً.

كما نص القرار على وقف العمل بالجلسات المسائية خلال اشهر ( يوليو – أغسطس – سبتمبر ) من كل عام ويجوز بقرار من رئيس المحكمة وقف العمل بها لفترات أخرى وفقا لمقتضيات مصلحه العمل، فيما حدد القرار العمل بذلك القرار اعتبارا من الأول من نوفمبر الماضي العام الجاري.