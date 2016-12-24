محمد الجبري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:03 24/12/2016 حدث بتاريخ: 14:03 24/12/2016

أعلن وزير الأوقاف والشؤن الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت ضمن خطتها الأخذ بعين الإعتبار الإلتفات الى الجانب الإنساني في التعامل مع قضية غير محددي الجنسية وذلك من خلال توظيفهم في المكان المناسب لهم في العمل بالقطاعات التابعه لوزارة الأوقاف بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وقال الجبري في تصريح صحفي إن شريحة المقيمين بصورة غير قانونية تحتاج الى شيئ من الإهتمام وتوفير فرص العمل لهم كل بحسب امكانياته وتخصصه ووفق حاجة العمل لهم وذلك من منطلق انساني مما دعا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الى توظيف مايقارب الخمسين شخصاً خلال السنة الماليه 2016/2015 من أبناء هذه الفئه في ادارات وزارة الأوقاف المختلفة.

وأضاف الجبري إن دولة الكويت التي وقعت على لوائح وقوانين الأمم المتحدة الرامية الى الحفاظ على حقوق الإنسان كانت ولاتزال تراعي هذه الحقوق بكل المحافل الدولية بل تبادر دائماً للحفاظ عليها الأمر الذي حدا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التركيز على مراعات ظروف أسر البدون من جانب اجتماعي من خلال فتح ابواب بيت الزكاة لاستقبال طلبات المستحقين من ابناء هذه الفئه للمساعدات التي يقدمها بيت الزكاة.

واعتبر الجبري ان توظيف وتعيين ابناء فئة البدون يأتي ذو أهمية قصوى تحقق عدة أهداف أهمها تأمين العيش الكريم لأبناء هذه الفئة خاصة انهم يعيشون معنا في هذا البلد المعطاء الذي وصلت ايادي أهله البيضاء الى مشارق الأرض ومغاربها.