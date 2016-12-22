كتب بواسطة: %s عادل مرزوق الخياط المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:13 22/12/2016 حدث بتاريخ: 15:14 22/12/2016

اعلن ديوان الخدمة المدنية ان 2946 مواطنا ومواطنة سجلوا في نظام (التوظيف الالي) منذ فتح باب التسجيل في التاسع من ديسمبر الجاري وحتى اليوم الخميس.

وقال مدير ادارة خدمة المواطن والعلاقات العامة بالديوان جاسم الرويس في بيان صحافي ان عدد الذكور المسجلين بلغ 1146 في حين بلغ عدد الاناث 1800.

واكد الرويس ضرورة التزام المسجلين بالمواعيد المحددة لهم من قبل نظام التسجيل الآلي والتوجه الى صالة المراجعين بمقر ديوان الخدمة المدنية اثناء فترة الدوام الرسمي لاستكمال بيانات التسجيل.

واشار الى ضرورة الاتصال ب النظام الآلي للتوظيف هاتف رقم (133) للتأكد من موعد المراجعة واصطحاب المستندات اللازمة لمن يحدد لهم موعدا بما في ذلك اصل البطاقة المدنية وصورة عنها واصل المؤهل الدراسي وصورة عنه.

ودعا المراجعين الذين لديهم كتب من المجلس الاعلى لشؤون المعاقين ومكتب الشهيد واللجنة الوطنية لشؤون الاسرى الى مراجعة ادارة الاختيار في الديوان لتسهيل اجراءات تسجيلهم.